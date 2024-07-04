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4 липня 2024, 12:52

YouControl: Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній — на 15%

За даними YouControl.Market, майже 92 тисячі ФОПів припинили діяльність в Україні за перше півріччя 2024 року. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній — за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

За даними YouControl.

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Де закрилося найбільше ФОПів

Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ — понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі — в Одесі, 3,3 тисячі — у Дніпрі та 2,8 тисячі — у Львові.

Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 44 тисячі (48%) ФОПів припинили жінки, а 47,7 тисячі (52%) — чоловіки.

У яких секторах найбільше

Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі — понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склало 44,8%), інформаційних технологій — майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг — 9,7 тисячі (60,8%).

Де і які компанії припиняли діяльність найчастіше

Понад 1,5 тисячі компаній припинили діяльність за перше півріччя 2024 року. Приріст закриття склав 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Найбільше підприємств закрили у Києві — понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська — 187, Львівська — 127 та Запорізька — 96.

Секторами лідерами за кількістю закритих фірм стали оптова торгівля — 194 компанії, операції з нерухомістю — 148 та будівництво — 95.

Варто зазначити, що за перше півріччя 2024 року в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року.

За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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