ЦБ Багамських островів зобов'яже місцеві банки приймати «пісочний долар»

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Що відомо

Керуючий Ц Б Джон Ролле сподівається, що комерційні банки зможуть популяризувати CBDC. Нова норма почне діяти з 2026 року. ЦБ особливо сподівається на використання державного стейблкоїна в мобільних платежах.

«Пісочний долар» було запущено у 2020 році для полегшення доступу до банківських послуг. За даними агентства Reuters, зараз на Sand Dollar припадає менш як 1% валюти, яка перебуває в обігу на Багамах.

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У серпні 2023 року поповнення цифрових гаманців впало на 75% до $12 млн, тоді як у серпні 2022-го показник досягнув піку: $49,8 млн.

На відміну від Резервного банку Індії (RBI), який пропонував винагороди користувачам під час випробувань цифрової рупії, Багамські острови не планують надавати фінансові стимули за використання Sand Dollar.

У грудні обсяг роздрібних трансакцій із цифровою рупією в Індії сягнув мільйона, проте після скасування фінансових стимулів кількість щоденних трансакцій із CBDC скоротилася до 100 000.

У 2021 році міжнародна компанія Mastercard у партнерстві з платіжним сервісом Island Pay випустила дебетову картку з підтримкою Sand Dollar, завдяки чому мешканці Багамських островів змогли оплачувати товари та послуги за допомогою CBDC.