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2 липня 2024, 11:41

ЦБ Багамських островів зобов'яже місцеві банки приймати «пісочний долар»

Центральний банк Багамських островів зібрався зобов'язати всі комерційні банки країни приймати цифровий багамський Sand Dollar. Причина — популярність цієї форми нацвалюти серед місцевих жителів падає.

Центральний банк Багамських островів зібрався зобов'язати всі комерційні банки країни приймати цифровий багамський Sand Dollar.
Фото:dragmetinvestor

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Що відомо

Керуючий Ц Б Джон Ролле сподівається, що комерційні банки зможуть популяризувати CBDC. Нова норма почне діяти з 2026 року. ЦБ особливо сподівається на використання державного стейблкоїна в мобільних платежах.

«Пісочний долар» було запущено у 2020 році для полегшення доступу до банківських послуг. За даними агентства Reuters, зараз на Sand Dollar припадає менш як 1% валюти, яка перебуває в обігу на Багамах.

Читайте також: Багами першими у світі випустили «пісочний долар». Цифрова валюта доступна по всій країні

У серпні 2023 року поповнення цифрових гаманців впало на 75% до $12 млн, тоді як у серпні 2022-го показник досягнув піку: $49,8 млн.

На відміну від Резервного банку Індії (RBI), який пропонував винагороди користувачам під час випробувань цифрової рупії, Багамські острови не планують надавати фінансові стимули за використання Sand Dollar.

У грудні обсяг роздрібних трансакцій із цифровою рупією в Індії сягнув мільйона, проте після скасування фінансових стимулів кількість щоденних трансакцій із CBDC скоротилася до 100 000.

У 2021 році міжнародна компанія Mastercard у партнерстві з платіжним сервісом Island Pay випустила дебетову картку з підтримкою Sand Dollar, завдяки чому мешканці Багамських островів змогли оплачувати товари та послуги за допомогою CBDC.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
2 липня 2024, 12:01
#
Народ не оцінив:)
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0
gorobezus
gorobezus
2 липня 2024, 12:18
#
Самая лучшая и децентрализованная валюта — драгметаллы, да и то с оговорками, все остальное — в лучшем случае крашенная бумага, в худшем отсутствует физически, существует лишь в виде записи в электронном реестре, и, как показывает практика — последнего в обороте процентов 70, если не 90.
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