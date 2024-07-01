Опендатабот запускає безплатну платформу для публікації бізнес-документів

Опендатабот представляє новий інструмент для українського бізнесу, який дозволяє робити публічними важливі для компанії папери. Безплатна платформа полегшує процедуру підготовки документів для укладання договорів та обміну документами між компаніями. Про це повідомляє пресслужба сервісу.

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«Для тих, хто продовжує обмінюватися документами традиційним способом, Опендатабот пропонує просте і зручне рішення — публікація документів на сторінці компанії в сервісах Опендатабота. Це дозволяє швидко надавати доступ до важливої інформації без зайвих клопотів», — йдеться у повідомленні.

Які документами можна ділитися

Для укладання договорів юристи та бухгалтери зазвичай вимагають виписку з ЄДР, статут, наказ про призначення директора, витяг платника ПДВ та свідоцтво про реєстрацію платника податків тощо. Всі ці документи не містять персональної чи комерційної інформації, тому їх можна безпечно розмістити на сайті Опендатабота. Водночас на сайті можна одразу отримати актуальний витяг з ЄДР та статут. Усі документи розміщуються безпосередньо на сторінці компанії.

Крім того, компанії зможуть розмістити у своїй картці й іншу корисну для партнерів та контрагентів інформацію. Це може бути типовий договір, прайс-лист, оферта, довіреність чи листи від державних органів з важливою інформацією про компанію.

Як розмістити документи

Розміщення кожного документа підтверджується електронним цифровим підписом (ЕЦП) компанії. Крім того, за необхідності компанія може приховати ці документи або замінити на актуальні.

Впровадження цього інструменту дозволить українському бізнесу значно зекономити час та ресурси, а процес обміну документами зробить прозорим та зручним, вважають в Опендатабот.

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