Дмитро Дубілет запускає новий сервіс для підпису та обміну електронними документами — Дубідок (Dubidoc). Про це бізнесмен написав на своїй сторінці Facebook.
8 червня 2024, 10:47
Дубілет запускає безкоштовний сервіс для обміну цифровими документами
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Сервіс буде доступний для всіх українців як для особистих стправ, так і для бізнесу.
«Відверто кажучи, я був впевнений, що такий сервіс зʼявиться ще кілька років тому, коли зʼявився Дія.Підпис, але щось не дочекалися, тож вирішили зробити самостійно», — пише Дубілет.
Втім, Dubidoc буде працювати через Дію.
«Інтерфейс ми майже скопіювали з Google Docs. Є веб-версія, а також застосунки iOS і Android», — повідомив бізнесмен.
Джерело: Мінфін
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