Дубілет запускає безкоштовний сервіс для обміну цифровими документами

Дмитро Дубілет запускає новий сервіс для підпису та обміну електронними документами — Дубідок (Dubidoc). Про це бізнесмен написав на своїй сторінці Facebook.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сервіс буде доступний для всіх українців як для особистих стправ, так і для бізнесу.

«Відверто кажучи, я був впевнений, що такий сервіс зʼявиться ще кілька років тому, коли зʼявився Дія.Підпис, але щось не дочекалися, тож вирішили зробити самостійно», — пише Дубілет.

Втім, Dubidoc буде працювати через Дію.

«Інтерфейс ми майже скопіювали з Google Docs. Є веб-версія, а також застосунки iOS і Android», — повідомив бізнесмен.