Бізнес просить уряд вирішити п'ять ключових проблем із бронюванням

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала парламент і уряд терміново вирішити 5 ключових проблем з бронюванням. Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

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«Протягом останніх місяців і Парламентом, і Урядом України неодноразово вносилися зміни до підзаконних актів, які регулюють питання ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних на критичних підприємствах.

Не зважаючи на певний оптимізм, який має відбутися із практичним впровадженням прийнятих змін, більшість з них не проходили громадського обговорення і бізнес спільнота не мала можливості прокоментувати їх та надати свої найбільш критичні пропозиції", йдеться у заяві ЄБА.

5 ключових проблем із бронюванням

Прохання 1. Підтримати та сприяти якнайшвидшому прийняттю законопроєкту щодо продовження терміну оновлення даних до 150 днів.

За останніми даними Міноборони, станом на 25 червня свої військово-облікові дані змогли оновити лише 2,3 млн військовозобов'язаних із приблизно 11 млн.

За інформацією від представників бізнес-спільноти, в поточних умовах відсутності електроенергії та доступу до Інтернету та, відповідно, перебоїв в роботі електронних систем, дуже часто оновити свої дані через додаток Резерв+ або ЦНАП не є можливим, тоді як пропускна спроможність ТЦК та СП є надзвичайно малою.

«Уже очевидно, що до 16 липня усім військовозобов'язаним не вдасться оновити дані, зокрема, і через низьку пропускну спроможність держави. Відповідно, збільшення строку ще на 90 днів є логічним кроком і повністю підтримується бізнесом», — йдеться в заяві.

Прохання 2. Якнайскоріше запустити систему еБронювання.

В ЄБА зазначили, що в рамках чинної системи стратегічного бронювання, процес від підготовки документів до отримання наказу про бронювання займає у середньому 2 місяці і потребує значних адміністративних ресурсів як з боку держави, так і бізнесу.

Окрім того, почастішали випадки відмов у бронюванні зі сторони органів влади без пояснення причин.

Відповідно, Асоціація закликає якнайскоріше запустити систему еБронювання через ресурси порталу Дія як для підприємств критичної інфраструктури, так і для підприємств, критичних для національної економіки, з метою прискорення процесів і унеможливлення будь-яких зловживань в процесі погодження списків.

Прохання 3. Надати заброньованим військовозобов'язаним і тим хто перебуває в процесі бронювання (з моменту подачі заявки підприємством і до постановки на спецоблік) 30 днів імунітету від мобілізації для оновлення даних в ТЦК та СП.

«Асоціація неодноразово підіймала питання надання військовозобов'язаним 30 днів імунітету від мобілізації для оновлення даних в ТЦК та СП, оскільки невизначеність при поході в ТЦК та СП змушує велику кількість військовозобов'язаних уникати таких походів. Відповідно, надання 30 днів імунітету значно підвищить якість та ефективність військового обліку на загальнодержавному рівні», — йдеться в заяві.

Прохання 4. Дозволити бронювання без обмежень щодо кількості працівників транспортної галузі, які безпосередньо задіяні в процесі здійснення вантажних перевезень

В Асоціації зазначили, що більшість вантажних перевезень в середині держави, а також левова доля як імпортних, так і експортних операцій здійснюється саме вантажними транспортними засобами. Відповідно, наявність достатньої кількості людей, які готові виходити на маршрут — це запорука економічної безпеки держави.

Відповідно, бізнесу та, загалом, економіці країни важливо мати працівників, зокрема водіїв, в достатній кількості, аби була змога імпортувати в Україну необхідну продукцію для населення, бізнесу, армії, а також експортувати товари з України.

«В даному контексті, зокрема, бізнес вітає рішення президента України дати доручення уряду розглянути можливість бронювання від мобілізації далекобійників», — зазначили в Асоціації.

Прохання 5. Дозволити запровадити економічне бронювання в країні

«Наразі в публічному просторі обговорюються різні концепції та моделі бронювання. І бізнес готовий, разом з уповноваженими представниками органів державної влади, сідати та обговорювати ці моделі та яка з них може бути найбільш корисною для нашої держави.

Адже все ж бізнесу важливо мати повноваження і самостійно визначати, які саме співробітники є критичними для роботи компанії", — йдеться в заяві.