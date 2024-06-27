Що буде із дохідністю за гривневими депозитами до кінця літа — прогноз банкіра

Зниження облікової ставки до 13%, а також несуттєве скорочення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на 0,5% — до 16% особливо не вплинуть на дохідність за гривневими депозитами . Очікується, що до кінця літа середні ставки за гривневими депозитами будуть на рівні травня-червня і складуть 13−14% річних. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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Що буде із дохідністю

При цьому, як прогнозує експерт, протягом липня-серпня диференціація ставок за гривневими вкладами залежатиме головним чином від терміну вкладів.

Так, за його даними, середні ставки на депозити від 3 міс. до 6 міс. складуть 12% річних, середня дохідність вкладів терміном від 9 міс. до 12 міс. буде на рівні 13−14% річних, ставки на депозити до 1,5−2 років дадуть в середньому 14−14,5% річної дохідності, а найбільша дохідність очікується на вклади терміном від 2 до 2,5 років, ставки за якими сягатимуть 15% річних.

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Водночас він нагадав, що в травні ставки на ультракороткі вклади суттєво скоротилися — в середньому на 3−4% і вже не перевищують 6−7% річних на вклади 1 міс. і до 10−11% на вклади до 3 міс. Фахівець пов’язує це з активізацією банківського кредитування, адже червневе зниження облікової ставки до 13% значно здешевлює ресурси під потенційні кредити: тобто у більшості банків є реальна нагода реанімувати свої кредитні програми, розширивши їх спектр зі споживчих кредитів на автокредитування, цільове кредитування малого та середнього бізнесу та іпотеку.

«У літній період в сегменті банківських депозитів спостерігатиметься відносна „статика“ за ставками та активністю нових вкладників. Проте, як ми прогнозували ще на початку року, відбуватиметься досить помітна переорієнтація банків з розвитку ультракоротких вкладів (1 міс. — 3 міс.) на більш тривалі в часі депозитні програми, терміном від 1 року до 2,5 років. Цілком можливо, що на початок осені їх частка досягне позначки у 25−30% від загальної кількості депозитів», — розповів Замотаєв.

Що впливатиме на рівень дохідності

На думку експерта у липні та серпні на рівень дохідності гривневих вкладів може вплинути кілька важливих переплетених між собою чинників, зокрема:

Рівень інфляції. Вплив зростання тарифів на електроенергію та очікуване збільшення акцизів на пальне можуть спричинити об'єктивне зростання споживчих цін, що автоматично позначиться на інфляційних показниках. Так, за підсумками травня інфляція склала 0,5%, а за перші 5 місяців року — 2%. Однак прискорення інфляції до кінця літа можливе в межах 1−1,5% на місяць і цей показний є цілком прийнятним (за даними урядовців річна інфляція не повинна перевищити 8,2%).

Розмір облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Очікується, що принаймні до кінця літа облікова ставка залишиться на рівні 13%, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами також не зазнає змін — 16%, на основі якої формується підґрунтя дохідності гривневих вкладів.

Ситуація на валютному ринку. Очікується, що в літній період «контрольована» девальвація гривні буде досить помірною і сумарно не перевищить 0,5−1%, а ближче до вересня коридор коливань курсу долара зміститься в бік 41−41,5 грн/$.

Рівень «чистого» прибутку депозитів. Очікується, що ближче до вересня чистий прибуток за гривневими вкладами з урахуванням інфляції та необхідних банківських комісій та податків буде досить високим та складатиме в середньому 4−5%, що може спонукати громадян для розміщення коштів на гривневих вкладах.

Обставини війни. Непрямий, але важливий чинник, що разом з економічними факторами може позначитися на активності громадян, що запланували розмістити кошти на депозитах.

Банкір вважає, що до кінця 2024 року економічна ситуація в країні залишатиметься досить сприятливою для подальшого розвитку гривневих вкладів.