Що буде із дохідністю за гривневими депозитами до кінця літа — прогноз банкіра

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 червня 2024, 11:10

Що буде із дохідністю за гривневими депозитами до кінця літа — прогноз банкіра

Зниження облікової ставки до 13%, а також несуттєве скорочення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на 0,5% — до 16% особливо не вплинуть на дохідність за гривневими депозитами. Очікується, що до кінця літа середні ставки за гривневими депозитами будуть на рівні травня-червня і складуть 13−14% річних. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Зниження облікової ставки до 13%, а також несуттєве скорочення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на 0,5% — до 16% особливо не вплинуть на дохідність за гривневими депозитами.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що буде із дохідністю

При цьому, як прогнозує експерт, протягом липня-серпня диференціація ставок за гривневими вкладами залежатиме головним чином від терміну вкладів.

Так, за його даними, середні ставки на депозити від 3 міс. до 6 міс. складуть 12% річних, середня дохідність вкладів терміном від 9 міс. до 12 міс. буде на рівні 13−14% річних, ставки на депозити до 1,5−2 років дадуть в середньому 14−14,5% річної дохідності, а найбільша дохідність очікується на вклади терміном від 2 до 2,5 років, ставки за якими сягатимуть 15% річних.

Читайте: Невеликі банки переглянули дохідність депозитів: хто тепер платить більше за вкладами у ВКВ

Водночас він нагадав, що в травні ставки на ультракороткі вклади суттєво скоротилися — в середньому на 3−4% і вже не перевищують 6−7% річних на вклади 1 міс. і до 10−11% на вклади до 3 міс. Фахівець пов’язує це з активізацією банківського кредитування, адже червневе зниження облікової ставки до 13% значно здешевлює ресурси під потенційні кредити: тобто у більшості банків є реальна нагода реанімувати свої кредитні програми, розширивши їх спектр зі споживчих кредитів на автокредитування, цільове кредитування малого та середнього бізнесу та іпотеку.

«У літній період в сегменті банківських депозитів спостерігатиметься відносна „статика“ за ставками та активністю нових вкладників. Проте, як ми прогнозували ще на початку року, відбуватиметься досить помітна переорієнтація банків з розвитку ультракоротких вкладів (1 міс. — 3 міс.) на більш тривалі в часі депозитні програми, терміном від 1 року до 2,5 років. Цілком можливо, що на початок осені їх частка досягне позначки у 25−30% від загальної кількості депозитів», — розповів Замотаєв.

Що впливатиме на рівень дохідності

На думку експерта у липні та серпні на рівень дохідності гривневих вкладів може вплинути кілька важливих переплетених між собою чинників, зокрема:

  • Рівень інфляції. Вплив зростання тарифів на електроенергію та очікуване збільшення акцизів на пальне можуть спричинити об'єктивне зростання споживчих цін, що автоматично позначиться на інфляційних показниках. Так, за підсумками травня інфляція склала 0,5%, а за перші 5 місяців року — 2%. Однак прискорення інфляції до кінця літа можливе в межах 1−1,5% на місяць і цей показний є цілком прийнятним (за даними урядовців річна інфляція не повинна перевищити 8,2%).

  • Розмір облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Очікується, що принаймні до кінця літа облікова ставка залишиться на рівні 13%, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами також не зазнає змін — 16%, на основі якої формується підґрунтя дохідності гривневих вкладів.

  • Ситуація на валютному ринку. Очікується, що в літній період «контрольована» девальвація гривні буде досить помірною і сумарно не перевищить 0,5−1%, а ближче до вересня коридор коливань курсу долара зміститься в бік 41−41,5 грн/$.

  • Рівень «чистого» прибутку депозитів. Очікується, що ближче до вересня чистий прибуток за гривневими вкладами з урахуванням інфляції та необхідних банківських комісій та податків буде досить високим та складатиме в середньому 4−5%, що може спонукати громадян для розміщення коштів на гривневих вкладах.

  • Обставини війни. Непрямий, але важливий чинник, що разом з економічними факторами може позначитися на активності громадян, що запланували розмістити кошти на депозитах.

Банкір вважає, що до кінця 2024 року економічна ситуація в країні залишатиметься досить сприятливою для подальшого розвитку гривневих вкладів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
27 червня 2024, 11:28
#
Не цікаво
+
0
TAN72
TAN72
27 червня 2024, 11:37
#
И не учтены подоходный военный налог,в итоге,…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 71066186, TAN72, Світлана Старенчук и 30 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами