Страхування авто від воєнних ризиків — що треба знати у 2024 році

Щодня через бойові дії в Україні знищуються будівлі, автівки та інше майно. Але якщо у разі пошкодження нерухомості можна розраховувати на компенсацію в рамках держпрограми «єВідновлення», то для автовласників такої програми не існує. Цей недолік виправили українські страховики. Реагуючи на запити клієнтів, вони запровадили поліси страхування авто від воєнних ризиків. На прикладі двох компаній, які надають таку послугу — ARX та «Експрес Страхування» — ми розбирались, в чому її суть і які ризики вона покриває.

Страхування авто від воєнних ризиків — в чому суть послуги?

Як і в будь-якому іншому страховому продукті, суть її в тому, що страховик виплачує власнику такого полісу компенсацію у разі настання страхового випадку. Різниця лише в тому, що останній має бути викликаний бойовими діями. Перелік ризиків у всіх компаній майже однаковий: пошкодження або знищення автомобіля та/або додаткового обладнання на ньому через дії мін, бомб, снарядів, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів, засобів протиповітряної та/або протиракетної оборони, інших видів зброї та/або їх уламків (крім зброї масового ураження).

Які варіанти оформлення полісу і на яких умовах?

Наразі є два варіанти страхування від воєнних збитків: у складі договору КАСКО або купівля окремого полісу.

Наприклад, «Експрес Страхування» пропонує цю послугу як додаткову опцію у складі договорів КАСКО. При цьому ліміт покриття 10% від страхової суми входить у кожен договір КАСКО за замовчуванням, тобто безкоштовно. Але при бажанні і за окрему доплату клієнти можуть збільшити покриття до 25% або навіть 100%. Як зазначили в «Експрес Страхування», найбільш популярним серед клієнтів компанії є ліміт в розмірі 25%.

У СК ARX ця послуга називається «Залізний купол» і надається окремо від основного полісу КАСКО. Особливість такого підходу в тому, що компанія відокремлює поліси воєнного та цивільного КАСКО. «Залізний купол» можна придбати окремо, навіть не маючи іншого продукту КАСКО.

Франшиза в договорі з ARX становить 10% від страхової суми — тобто, цю частину власнику авто доведеться заплатити самостійно. Послуга доступна для автомобілів молодше 15 років, а вартість такого полісу дорівнює 2% від вартості авто на рік.

Скільки компаній надають такі послуги?

Наразі послугу надають близько десятка страхових компаній. ARX та «Експрес страхування» були одними з перших, хто створив і запропонував такий продукт. Варто також відзначити, що воєнне КАСКО без перебільшення — суто українська розробка, бо запозичувати такий досвід з-за кордону нашим компаніям не було в кого.

«В усьому світі ризики війни вважаються форс-мажором і не покриваються страховими компаніями. Тому страхування від воєнних ризиків — це пропозиція страховиків в Україні у відповідь на підвищений попит з боку клієнтів. Це страхування, яке покривається власними ресурсами страховиків та не передається в перестрахування», — зазначила Генеральний директор СК «Експрес Страхування» Тетяна Щучьєва.

«Залізний купол» — це унікальний суто український продукт, який був розроблений ARX, щоб задовольнити попит клієнтів на таке покриття в реаліях воєнного стану в Україні", — каже Нонна Рижа, маркетинг директорка ARX.

На якій території діють «воєнні» поліси?

Тут у всіх страхувальників умови однакові: покриття воєнних ризиків діє лише на тій території України, яка за переліком Мінреінтеграції на момент настання страхового випадку вважається умовно безпечною.

Якою має бути послідовність дій страхувальника після настання страхового випадку, викликаного військовими діями?

Як зазначають в «Експрес Страхування», в компанії врегулювання випадків, викликаних воєнними ризиками, нічим не відрізняється від інших ризиків: клієнт звертається до страхової компанії, фіксує подію, з ним зв’язується особистий менеджер і координує подальші дії, узгоджуючи місце і час ремонту, повідомляє про стан розгляду справи і ремонту авто.

Клієнтам ARX потрібно зв’язатись з представником компанії для фіксації події і координації подальших кроків. Усі дії прописані у договорі, тому все ж таки рекомендуємо його читати уважно. У компанії зауважують, що треба також подати письмову заяву за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».

Строки звернення вказуються у договорі страхування. І у СК «Експрес Страхування», і СК ARX повідомлення про подію потрібно подати протягом 3-х робочих днів включно з датою її настання. Обидві компанії забезпечили можливість зробити це онлайн.

Наприклад, ARX створила мобільний застосунок MyARX, через який можна повідомити про подію, оформити або продовжити будь-який поліс та проконсультуватись зі співробітником компанії.

Коли страховик може відмовити страхувальнику у виплатах за «воєнними» полісами

Основними причинами відмови у відшкодуванні збитків, пов’язаних з війною, є надання неправдивої інформації або якщо подія сталася на території, де проводяться активні бойові дії (тобто де ризик отримати пошкодження надто високий).

Скільки коштує такий поліс?

Приклад розрахунок вартості воєнного КАСКО на прикладі однієї з найпопулярніших моделей нових авто в Україні у 2023 році: Toyota RAV4 2023 з бензиновим 2.0 двигуном вартістю $35 000 (1,4 млн грн), з реєстрацією в Києві.