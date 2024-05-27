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27 травня 2024, 17:19

Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті).
Фото:depositphotos

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Як змінився держборг

  • зовнішній державний та гарантований державою борг становив 4 298,92 млрд грн (71,52% загальної суми), або $108,37 млрд;
  • внутрішній державний та гарантований державою борг — 1 711,50 млрд грн (28,48%) або $43,14 млрд.

Зокрема, власне державний борг України становив 5 699,54 млрд грн (94,83% загальної суми), або $143,68 млрд. У тому числі зовнішній — 4 056,06 млрд грн (67,48% загальної суми), або $102,25 млрд, а внутрішній — 1 643,48 млрд грн (27,34%), або $41,43 млрд.

Гарантований державою борг України становив 310,88 млрд грн (5,17%), або $7,84 млрд, у тому числі: зовнішній — 242,86 млрд грн (4,04%), або $6,12 млрд; внутрішній — 68,02 млрд грн (1,13%), або $1,71 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Ranet
Ranet
27 травня 2024, 18:03
#
Да, ****!
Сколько у меня на счету, Гарри? Уже 150 долларов, Билли! Доведем до ровного.©
+
+45
w33
w33
27 травня 2024, 18:18
#
Да хоть 100 трильйонів, на даний момент це нінащо не впливає
+
0
Anatoll France
Anatoll France
27 травня 2024, 18:52
#
Завтра ще облігацій будут намагатися продати, але бакси придбати буде вигіднійше.
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