Середній курс долара у 2024 році становитиме 40,5 грн. Наприкінці року долар подорожчає до 42 гривень. Про це сказала заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко під час презентації «Макропрогноз 2024−25» від шести українських та зарубіжних аналітичних центрів, пише РБК.
Яким буде курс долару наприкінці 2024 року — прогноз аналітиків
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Прогноз аналітиків
За її словами, спостерігається одностайність у прогнозах — «близько 40 гривень за долар очікується в середньому за рік і трохи вище за 40 грн за долар наприкінці року».
«Тобто ослаблення буде таке дуже помірне. Це ослаблення відбуватиметься на тлі суттєвого погіршення прогнозів щодо поточного рахунку», — додала Репко.
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Вона зазначила, що зростання невизначеності за останні півроку пов'язане здебільшого із зовнішньою торгівлею та з поточним рахунком, при цьому прогнози щодо резервів також сильно змінилися.
«Аналітики думають, що Національний банк не буде змушений продавати надто багато доларів із резервів та міжнародних надходжень. А при цьому вистачить на те, щоб утримувати їх на досить високому такому безпечному рівні», — повідомила Репко.
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