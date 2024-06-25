Яким буде курс долару наприкінці 2024 року — прогноз аналітиків

За її словами, спостерігається одностайність у прогнозах — «близько 40 гривень за долар очікується в середньому за рік і трохи вище за 40 грн за долар наприкінці року».

«Тобто ослаблення буде таке дуже помірне. Це ослаблення відбуватиметься на тлі суттєвого погіршення прогнозів щодо поточного рахунку», — додала Репко.

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Вона зазначила, що зростання невизначеності за останні півроку пов'язане здебільшого із зовнішньою торгівлею та з поточним рахунком, при цьому прогнози щодо резервів також сильно змінилися.

«Аналітики думають, що Національний банк не буде змушений продавати надто багато доларів із резервів та міжнародних надходжень. А при цьому вистачить на те, щоб утримувати їх на досить високому такому безпечному рівні», — повідомила Репко.