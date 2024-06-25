Український бізнес досяг рекордних прибутків за останні 10 років. Майже половина суми припадає на фінсектор

Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав понад 863,8 млрд грн. Це найкращий показник в останні 10 років. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.

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Так, прибутковими були 71% суб'єктів господарювання, які загалом заробили 1,34 трлн грн, збитковими відповідно — 29% із від'ємним результатом у 476,2 млрд грн.

Позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки. Збитковим виявився лише сектор освіти.

Понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова й страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн).

Фінансовий результат усього реального сектора загалом становив 410,5 млрд грн. Зокрема, торгівля — 177,2 млрд грн, промисловість -118,2 млрд грн, сільське господарство — 63,8 млрд грн, транспорт, поштова і складська діяльність — 48,9 млрд грн, будівництво — 2,4 млрд грн.

Рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим: наприклад, у сфері культури, спорту та розваг — 41,4% від усіх підприємств, операціях з нерухомістю — 39,6%, освіті — 36,8%, готельно-ресторанному господарстві — 36,2%, професійній та науково-технічній діяльності — 32,5%, ІТ — 31,3%, будівництві — 31%.