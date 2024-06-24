ЄС пом'якшив заборону на імпорт алмазів російського походження

Новий, 14 пакет санкцій Євросоюзу уточнює введені раніше обмеження на імпорт алмазів російського походження, випливає з повідомлення Єврокомісії.

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Зокрема, Євросоюз пояснив, що заборона не поширюється на алмази, які знаходилися на території ЄС або в третій країні, окрім росії, до набрання ним чинності. Також під обмеження не підпадають алмази, які були огранені або виготовлені в третій країні до початку дії відповідних санкцій у грудні 2023 року.

Крім того, було дозволено тимчасове ввезення чи вивезення ювелірних виробів, наприклад, для торгових ярмарків чи ремонту.

Пакет також продовжує на шість місяців до 1 березня 2025 року період ранньої реєстрації. Тільки після закінчення схема повного відстеження імпорту необроблених і природних алмазів стане обов'язковою.

Відкладається і заборона на ювелірні вироби з російськими діамантами, опрацьованими в третіх країнах, крім росії.

Як обіцяє Єврокомісія, Єврорада може активувати міру у світлі дій, вжитих G7 для її реалізації.

Нагадаємо

Імпорт російських алмазів був обмежений 12-м пакетом санкцій. Більшість його заходів набула чинності відразу після опублікування, 18 грудня 2023 року, частина — наступного дня, 19 грудня.

Російські алмази та діаманти від 1 карата із січня 2024 року заборонені до ввезення до країн G7, на які припадає 70% світового роздрібного ринку діамантів. З 1 березня заборона поширилася на діаманти від 1 карата, ограновані в третіх країнах із російських алмазів. З 1 вересня ембарго розшириться і торкнеться діамантів від 0,5 карата.