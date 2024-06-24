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24 червня 2024, 11:25

Після семи років Фонд гарантування вкладів відновив контроль над зомбі-банком КСГ Банком

Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим «зомбі-банком» — ПАТ «КСГ Банк». Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим «зомбі-банком» — ПАТ «КСГ Банк».
Фото:finclub.net

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Деталі

Станом на 15 травня 2024 року в Єдиному реєстрі було відновлено інформацію про ПАТ «КСГ Банк» як про юрособу у стані ліквідації. А вже 7 червня з’явився запис про здійснення ліквідації ПАТ «КСГ Банк» уповноваженою особою Фонду. Наразі Фонд працює над поновленням виплат гарантованого відшкодування, звірянням даних реєстру акцептованих вимог кредиторів, проведенням інвентаризації активів (майна) банку.

Відновленню контролю Фонду над ПАТ «КСГ Банк» передували майже сім років судових тяганин. Фактично з 2017 року установа перебувала в статусі «зомбі-банку».

Після оскарження в 2016 році рішень Регулятора про відкликання банківської ліцензії та Фонду щодо початку процедури ліквідації банку акціонери банку протягом 2017−18 рр здійснили ряд протиправних дій, пов’язаних із перереєстрацією юрособи.

Колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру, перейменувавши банк на ПАТ «КСГ», змінили місцезнаходження юрособи, а надалі взагалі ліквідували її виділивши «правонаступника». Так вони заблокували процедуру ліквідації. Фонд був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку.

Нагадаємо

30 серпня 2016 року згідно з рішенням Регулятора ПАТ «КСГ Банк» було позбавлено банківської ліцензії, після чого Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації установи.

До 7 квітня 2017 Фонд гарантування виплатив вкладникам ПАТ «КСГ Банк» 47 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів цього банку складає 132,8 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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