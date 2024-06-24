ЄС закриває небо для приватних перельотів росіян

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Мова йде, зокрема, про бізнес-джети, які використовуються багатими росіянами для перельотів до Європи.

Під нову заборону потрапляють будь-які рейси, в яких вихідці з росії, а також російські громадяни та компанії можуть «визначати місце та час зльоту та посадки».

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Як приклад у документі Євросоюзу наводяться польоти для транспортування росіян «у певні місця відпочинку», а також рейси, за допомогою яких компанії «перевозять своїх співробітників на бізнес-зустрічі» на території ЄС.

Нові санкції проти рф

Нагадаємо, раніше «Мінфін» писав, що 20 червня країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України.

Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки.