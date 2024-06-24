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24 червня 2024, 8:44

ЄС закриває небо для приватних перельотів росіян

У рамках 14 пакету санкцій Європейського Союзу проти росії російським фізособам, компаніям та структурам будуть заборонені також приватні перельоти в повітряному просторі держав-членів ЄС. Про це повідомляє EUObserver, передає The Moscow Times.

У рамках 14 пакету санкцій Європейського Союзу проти росії російським фізособам, компаніям та структурам будуть заборонені також приватні перельоти в повітряному просторі держав-членів ЄС.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Мова йде, зокрема, про бізнес-джети, які використовуються багатими росіянами для перельотів до Європи.

Під нову заборону потрапляють будь-які рейси, в яких вихідці з росії, а також російські громадяни та компанії можуть «визначати місце та час зльоту та посадки».

Читайте: В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії

Як приклад у документі Євросоюзу наводяться польоти для транспортування росіян «у певні місця відпочинку», а також рейси, за допомогою яких компанії «перевозять своїх співробітників на бізнес-зустрічі» на території ЄС.

Нові санкції проти рф

Нагадаємо, раніше «Мінфін» писав, що 20 червня країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України.

Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+41
tckgoblinu
tckgoblinu
24 червня 2024, 9:58
#
Все-таки Старий світ дуже повільно на все реагує, те що можна було зробити два роки тому назад, європейці наважуються зробити лише зараз, ну і на тому дякуємо
+
0
financialGenius
financialGenius
24 червня 2024, 11:37
#
Медленно , но наши еще медленней конфисковывали активы альфы и Киевстара и до сих пор гоняет рашка газ через нас в Австрию или куда там …
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