Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України. Про це у X (Twitter) повідомило бельгійське головування Бельгії в Раді ЄС.
20 червня 2024, 11:34
В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії
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Що передбачає новий пакет
Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, йдеться в заяві.
Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах, пише Європейська правда.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина гальмувала 14-й пакет санкцій проти росії через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до рф.
Джерело: Мінфін
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