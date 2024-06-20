В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії

Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України. Про це у X (Twitter) повідомило бельгійське головування Бельгії в Раді ЄС.

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Що передбачає новий пакет

Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, йдеться в заяві.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах, пише Європейська правда.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина гальмувала 14-й пакет санкцій проти росії через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до рф.