У Польщі з 1 липня запрацює спеціальна карта побиту CUKR для українців

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 червня 2024, 12:13

У Польщі з 1 липня запрацює спеціальна карта побиту CUKR для українців

З 1 липня 2024 року у Польщі набирають чинності зміни до спецзакону «Про допомогу громадянам України звʼязку з війною у цій країні». Одна з правок передбачає, що українці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки — так звану карту побиту CUKR. Про це повідомляє Nasz Wybir.

З 1 липня 2024 року у Польщі набирають чинності зміни до спецзакону «Про допомогу громадянам України звʼязку з війною у цій країні».
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Легальне перебування у Польщі

Українці, які прибули до Польщі внаслідок війни, від 1 липня матимуть три способи легалізації свого перебування у Польщі.

Перший спосіб — той, який існує від початку повномасштабного вторгнення — це отримання номера PESEL UKR. Особи з PESEL UKR перебуваються під тимчасовою охороною, мають вільний доступ до ринку праці, можуть користуватись безплатними медичними послугами в рамах Національного фонду здоровʼя (NFZ), легально перебувати у Польщі без карти перебування або візи та вільно подорожувати у межах Європейського Союзу.

Одночасно з цим, власники PESEL UKR не можуть залишати Польщу на термін більш як 30 днів, інакше втратять свій спеціальний статус.

Від 1 липня, всі хто прибуває до Польщі, рятуючись від війни, повинні якнайшвидше звернутись до місцевої адміністрації, щоб отримати PESEL UKR.

Також нововведення передбачають, що PESEL UKR буде надаватись лише за наявності дійсного закордонного паспорта.

Другий спосіб — це отримання карти тимчасового перебування / karta pobytu на таких само підставах, як всі інші іноземці у Польщі. Для отримання «традиційної» карти перебування потрібна причина, наприклад, навчання у польському університеті, працевлаштування або ведення власної господарської діяльності тощо.

Особи, які виїхали з України у зв’язку з війною і за час свого перебування в Польщі встигли тут легально працевлаштуватись або проводять іншу економічну діяльність, від 1 квітня 2023 року можуть подати заявку на отримання карти тимчасового перебування.

Третій спосіб (новий) буде запроваджений останнім змінами до спецзакону — це можливість отримати спеціальну карту перебування терміном на три роки, так звану карту CUKR.

Такі карти даватимуть її власникам такі само права, як іншим іноземцям, зокрема, доступ до ринку праці.

Однак карта CUKR має і свої відмінності від звичайної карти перебування — їх видаватимуть лише громадянам України з PESEL UKR включно з дітьми (чого не роблять у випадку звичайної карти перебування).

Спеціальна карта проживання CUKR

Отримати карту CUKR зможуть ті громадяни України, які відповідають усім вимогам:

  • станом на 4 березня 2024 року мали PESEL UKR;
  • мають PESEL UKR у день подачі заявки на карту перебування CUKR;
  • безперервно мають PESEL UKR протягом 365 днів;
  • мають дійсний закордонний паспорт.

Як наголошують в Українському домі, в цьому контексті важлива також інша зміна у спецзаконі, яка дозволяє повернути PESEL UKR у випадку, коли особа втратила його не зі своєї провини.

«Якщо з якої причини особа втратила PESEL UKR, але не зі своєї вини, наприклад, через проблему у системі, або вона виїхала на 2−3 дні з Польщі, повернулась, але її вʼїзд у Польщу не було зареєстровано, то нововведення передбачають можливість відновити свій PESEL UKR.

Раніше було так, що та особа, яка втратила PESEL UKR незалежно від причин, могла отримати новий з тією датою, коли було прийнято рішення про надання номера. Натомість зараз, якщо PESEL UKR буде втрачено не з вини українця, то номер можна буде відновити від тієї дати, коли його було втрачено. Тобто, так зберігається безперервність терміну, коли особа має PESEL UKR", — пояснив Олександр Пестриков з відділу адвокації і моніторингу Українського дому.

Мінуси карти CUKR

У той момент, коли статус PESEL UKR зміниться на CUKR, особа втрачає всі можливості, повʼязані зі спеціальним статусом тимчасової охорони.

«Наприклад, такі особи втрачають можливість користуватись безплатними медичними послугами в рамах Національного фонду здоровʼя (NFZ)», — наголошують в Українському домі та пояснюють, що якщо особа з картою CUKR влаштується на роботу, то вона і надалі зможе користуватись NFZ. Однак підставою буде медична страховка, яка оплачується з зарплати, а не спеціальне право для українських біженців.

«Тобто, якщо особа не може працювати, то змінюючи PESEL UKR на CUKR, вона насправді втрачає», — говорить Оксана Пестрикова, керівниця консультаційного пункту Українського дому.

Ще один важливий момент, це вимога оновити свої дані в місцевій адміністрації. Перш за все йдеться про те, що особи, які оформлювали PESEL UKR на підставі внутрішнього паспорта громадянина України, ID-картки або протермінованого закордонного паспорта, повинні зробити новий закордонний паспорт та оновити свої дані у відповідній адміністрації та надати дійсні документи.

Наявність дійсного закордонного паспорта є однією з вимог для отримання карти CUKR. Також в Українському домі наголошують, якщо людина змінила прізвище або отримала новий паспорт (у ситуаціях, коли PESEL UKR оформлювали на підставі дійсного закордонного паспорта, але він закінчився вже під час перебування у Польщі і така особа зробила собі нові документи) — то про це також необхідно повідомити відповідну адміністрацію.

«Якщо особа не оновить свої дані, вона може у майбутньому мати проблеми (не тільки з отриманням карти CUKR — ред.). Наприклад, не буде прийнято заявку такої особи про отримання допомоги 800+, адже інформація у базі даних не відповідатиме реальним даним особи. З такими ситуаціями до нашого консультаційного пункту звертаються майже щодня», — говорить Оксана Пестрикова.

Як отримати карту CUKR

Заявку на отримання карти перебування CUKR можна буде подати виключно онлайн через електронну систему Управління у справах іноземців. В CUKR буде зазначено, що її власник раніше перебував під тимчасовим захистом (тобто мав PESEL UKR).

Також на такій карті не буде інформації про місце проживання або прописки. Така карта перебування діятиме 3 року та даватиме її власнику право працювати у Польщі без отримання додаткового дозволу.

Також не потрібно буде вже повідомляти управління праці про працевлаштування громадянина України, якщо він має CUKR. Однак власник такої карти перебування зобовʼязаний повідомляти воєводу про зміну адреси проживання протягом 15 днів.

Власники карти CUKR матимуть такі само права як інші іноземці зі звичайною картою перебування, однак без втрати карти зможуть виїжджати з Польщі на термін не більше 6 місяців.

Те, що нові зміни до спецзакону набирають чинності 1 липня, не означає, що від того самого дня можна буде подавати документи на отримання карти CUKR. Уряд ще потребує часу на випрацювання системи та налагодження онлайн-процесу. Експерти припускають, що система може запрацювати ближче до кінця року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Oleksii Kolpakov и 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами