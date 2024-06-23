У Польщі з 1 липня запрацює спеціальна карта побиту CUKR для українців

З 1 липня 2024 року у Польщі набирають чинності зміни до спецзакону «Про допомогу громадянам України звʼязку з війною у цій країні». Одна з правок передбачає, що українці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки — так звану карту побиту CUKR. Про це повідомляє Nasz Wybir.

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Легальне перебування у Польщі

Українці, які прибули до Польщі внаслідок війни, від 1 липня матимуть три способи легалізації свого перебування у Польщі.

Перший спосіб — той, який існує від початку повномасштабного вторгнення — це отримання номера PESEL UKR. Особи з PESEL UKR перебуваються під тимчасовою охороною, мають вільний доступ до ринку праці, можуть користуватись безплатними медичними послугами в рамах Національного фонду здоровʼя (NFZ), легально перебувати у Польщі без карти перебування або візи та вільно подорожувати у межах Європейського Союзу.

Одночасно з цим, власники PESEL UKR не можуть залишати Польщу на термін більш як 30 днів, інакше втратять свій спеціальний статус.

Від 1 липня, всі хто прибуває до Польщі, рятуючись від війни, повинні якнайшвидше звернутись до місцевої адміністрації, щоб отримати PESEL UKR.

Також нововведення передбачають, що PESEL UKR буде надаватись лише за наявності дійсного закордонного паспорта.

Другий спосіб — це отримання карти тимчасового перебування / karta pobytu на таких само підставах, як всі інші іноземці у Польщі. Для отримання «традиційної» карти перебування потрібна причина, наприклад, навчання у польському університеті, працевлаштування або ведення власної господарської діяльності тощо.

Особи, які виїхали з України у зв’язку з війною і за час свого перебування в Польщі встигли тут легально працевлаштуватись або проводять іншу економічну діяльність, від 1 квітня 2023 року можуть подати заявку на отримання карти тимчасового перебування.

Третій спосіб (новий) буде запроваджений останнім змінами до спецзакону — це можливість отримати спеціальну карту перебування терміном на три роки, так звану карту CUKR.

Такі карти даватимуть її власникам такі само права, як іншим іноземцям, зокрема, доступ до ринку праці.

Однак карта CUKR має і свої відмінності від звичайної карти перебування — їх видаватимуть лише громадянам України з PESEL UKR включно з дітьми (чого не роблять у випадку звичайної карти перебування).

Спеціальна карта проживання CUKR

Отримати карту CUKR зможуть ті громадяни України, які відповідають усім вимогам:

станом на 4 березня 2024 року мали PESEL UKR;

мають PESEL UKR у день подачі заявки на карту перебування CUKR;

безперервно мають PESEL UKR протягом 365 днів;

мають дійсний закордонний паспорт.

Як наголошують в Українському домі, в цьому контексті важлива також інша зміна у спецзаконі, яка дозволяє повернути PESEL UKR у випадку, коли особа втратила його не зі своєї провини.

«Якщо з якої причини особа втратила PESEL UKR, але не зі своєї вини, наприклад, через проблему у системі, або вона виїхала на 2−3 дні з Польщі, повернулась, але її вʼїзд у Польщу не було зареєстровано, то нововведення передбачають можливість відновити свій PESEL UKR.

Раніше було так, що та особа, яка втратила PESEL UKR незалежно від причин, могла отримати новий з тією датою, коли було прийнято рішення про надання номера. Натомість зараз, якщо PESEL UKR буде втрачено не з вини українця, то номер можна буде відновити від тієї дати, коли його було втрачено. Тобто, так зберігається безперервність терміну, коли особа має PESEL UKR", — пояснив Олександр Пестриков з відділу адвокації і моніторингу Українського дому.

Мінуси карти CUKR

У той момент, коли статус PESEL UKR зміниться на CUKR, особа втрачає всі можливості, повʼязані зі спеціальним статусом тимчасової охорони.

«Наприклад, такі особи втрачають можливість користуватись безплатними медичними послугами в рамах Національного фонду здоровʼя (NFZ)», — наголошують в Українському домі та пояснюють, що якщо особа з картою CUKR влаштується на роботу, то вона і надалі зможе користуватись NFZ. Однак підставою буде медична страховка, яка оплачується з зарплати, а не спеціальне право для українських біженців.

«Тобто, якщо особа не може працювати, то змінюючи PESEL UKR на CUKR, вона насправді втрачає», — говорить Оксана Пестрикова, керівниця консультаційного пункту Українського дому.

Ще один важливий момент, це вимога оновити свої дані в місцевій адміністрації. Перш за все йдеться про те, що особи, які оформлювали PESEL UKR на підставі внутрішнього паспорта громадянина України, ID-картки або протермінованого закордонного паспорта, повинні зробити новий закордонний паспорт та оновити свої дані у відповідній адміністрації та надати дійсні документи.

Наявність дійсного закордонного паспорта є однією з вимог для отримання карти CUKR. Також в Українському домі наголошують, якщо людина змінила прізвище або отримала новий паспорт (у ситуаціях, коли PESEL UKR оформлювали на підставі дійсного закордонного паспорта, але він закінчився вже під час перебування у Польщі і така особа зробила собі нові документи) — то про це також необхідно повідомити відповідну адміністрацію.

«Якщо особа не оновить свої дані, вона може у майбутньому мати проблеми (не тільки з отриманням карти CUKR — ред.). Наприклад, не буде прийнято заявку такої особи про отримання допомоги 800+, адже інформація у базі даних не відповідатиме реальним даним особи. З такими ситуаціями до нашого консультаційного пункту звертаються майже щодня», — говорить Оксана Пестрикова.

Як отримати карту CUKR

Заявку на отримання карти перебування CUKR можна буде подати виключно онлайн через електронну систему Управління у справах іноземців. В CUKR буде зазначено, що її власник раніше перебував під тимчасовим захистом (тобто мав PESEL UKR).

Також на такій карті не буде інформації про місце проживання або прописки. Така карта перебування діятиме 3 року та даватиме її власнику право працювати у Польщі без отримання додаткового дозволу.

Також не потрібно буде вже повідомляти управління праці про працевлаштування громадянина України, якщо він має CUKR. Однак власник такої карти перебування зобовʼязаний повідомляти воєводу про зміну адреси проживання протягом 15 днів.

Власники карти CUKR матимуть такі само права як інші іноземці зі звичайною картою перебування, однак без втрати карти зможуть виїжджати з Польщі на термін не більше 6 місяців.

Те, що нові зміни до спецзакону набирають чинності 1 липня, не означає, що від того самого дня можна буде подавати документи на отримання карти CUKR. Уряд ще потребує часу на випрацювання системи та налагодження онлайн-процесу. Експерти припускають, що система може запрацювати ближче до кінця року.