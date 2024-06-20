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20 червня 2024, 10:15

Уряд Німеччини зберігає біткоїни на $2,83 млрд

У січні 2024 року аналітики платформи Arkham Intelligence ідентифікували адресу з майже 50 000 BTC, що належить уряду Німеччини. 19 червня з неї вивели близько 6500 BTC на $425 млн. Про це пише Incrypted.

У січні 2024 року аналітики платформи Arkham Intelligence ідентифікували адресу з майже 50 000 BTC, що належить уряду Німеччини. 19 червня з неї вивели близько 6500 BTC на $425 млн.
Фото:happycoin.club

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Що відомо

З криптогаманця, який кілька місяців не виявляв жодної активності, здійснили кілька великих трансакцій. Передбачається, що ці кошти були конфісковані в оператора піратського сайту Movie2k.

За даними Arkham, уряд Німеччини перемістив 6500 BTC на адресу bc1q0unygz3ddt8x0v33s6ztxkrnw0s0tl7zk4yxwd. Потім він вивів 2500 BTC (близько $154 млн на момент написання) на інший гаманець — bc1qqq0l4jgg9rcm3puhhfwaz4c9t8hdee8hfz6738z.

Згодом ця адреса здійснила чотири трансакції по 500 BTC кожна. 1000 BTC було виведено на дві невідомі адреси, ще 1000 BTC — на криптогаманці, пов’язані з біржами Kraken і Bitstamp.

На момент написання на гаманці німецького уряду зберігається 43 359 BTC на суму $2,83 млрд.

Нагадаємо

Уряди в різних країнах світу регулярно конфіскують криптоактиви у злочинних угруповань. Наприклад, влада США володіє більш ніж 217 000 BTC. При цьому вона вже продала значну частину коштів, отриманих у рамках справи Silk Road.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
20 червня 2024, 10:29
#
Забирають, а не купляють:))
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