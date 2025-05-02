Курс валют на 2 травня: євро в обмінниках подешевшало на 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,90 грн. Євро купують за 46,90 грн, а продають за 47,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,53, євро — 47,20−47,44 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,64−41,67 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,15−47,18 грн/євро.

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