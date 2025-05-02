Зустрічайте OKX Pay — платіжну платформу нового покоління

OKX , провідна криптобіржа та технологічна Web3-компанія, оголосила про запуск OKX Pay — нового платіжного сервісу, призначеного для спрощення криптовалютних транзакцій з акцентом на швидкість, зручність, відповідність вимогам регулювання та високий рівень безпеки. Цей допоміжний застосунок буде доступний у застосунку OKX, спочатку для клієнтів у вибраних регіонах, а його глобальний запуск заплановано на найближчі декілька місяців.

OKX Pay пропонує користувачам можливість здійснювати миттєві, безпечні та зручні платежі у Web3-просторі. Головна особливість OKX Pay — самостійне зберігання, коли вам не потрібно керувати приватним ключем. Крім того, застосунок створено з урахуванням найкращих нормативних вимог та правил безпеки у галузі. Транзакції є безкоштовними завдяки базовій інфраструктурі продукту X Layer. X Layer — це блокчейн OKX Layer 2 на основі ZK, створений за допомогою технології хмарного комплекту розробки (CDK) від Polygon.

Ключові функції OKX Pay:

Зручне самостійне зберігання, коли половина приватного ключа зберігається в гаманці з ключем доступу, а інша половина — на OKX. Так ви можете легко відновити доступ до гаманця, якщо втратите пароль, а ваші кошти постійно надійно захищені.

Зручні криптовалютні платежі: кілька натискань і ви легко відправляєте гроші в будь-яку точку світу. Переказ коштів відбувається практично миттєво, без обмежень щодо суми відправлення чи отримання. Спочатку OKX Pay підтримуватиме лише стейблкоїни (USDT та USDC) .

Нова функція — «тиха винагорода». Можливість отримувати винагороди на своїх депозитах у ончейн-протоколах із низьким рівнем ризику.

«У майбутньому усі фінансові компанії будуть пропонувати певний рівень самостійного зберігання коштів з дотриманням норм законодавства, включаючи платежі та грошові перекази. Разом з OKX Pay та X Layer ми будуємо інфраструктурний фундамент для майбутнього, в якому кількість користувачів криптовалют та Web3 збільшиться ще на мільярд» — поділився у своєму повідомленні Стар Сюй, CEO OKX.

Крім того, ОКХ планує інтегрувати PSP, такі як Mastercard, Stripe та інші, що надалі спростить використання програми.

Про OKX

OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.

OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.

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