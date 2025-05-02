Національний банк України встановив на 2 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ знизив курс гривні на 12 копійок.
2 травня 2025, 8:01
Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 12 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 2 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 47,08 грн (на 1 травня курс був встановлений на рівні 47,16 грн). Європейська валюта подешевшала на 8 копійок.
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Джерело: Мінфін
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