Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 12 копійок

Національний банк України встановив на 2 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем , НБУ знизив курс гривні на 12 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 2 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 47,08 грн (на 1 травня курс був встановлений на рівні 47,16 грн). Європейська валюта подешевшала на 8 копійок.

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