До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та продажу.
1 травня 2025, 17:33
Курс валют на вечір 1 травня: долар та євро на міжбанку подорожчали
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 1 травня
|
Закриття 1 травня
|
Зміни
|
41,55/41,58
|
41,64/41,67
|
9/9
|
46,97/46,99
|
47,13/47,15
|
16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,85 грн. Євро купують за 46,90 грн, а продають за 47,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 47,30−47,50 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі