Біткоїн зріс до $96 000, у Tether пояснили відмову від реєстрації USDT за правилами MiCA: що нового

Біткоїн перетнув позначку в $96 000 на хвилі активності короткострокових інвестицій

1 травня ціна біткоїна вперше з лютого перевищила позначку $96 000, а загальна капіталізація крипторинку досягла $3 трлн — найвищого рівня з березня.

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить близько $96 420. За добу актив зріс на 1,4%, за тиждень — на 2,8%.

Нагадаємо, що біткоїн закрив квітень 2025 року з приростом у 14,08% після двох місяців негативної динаміки.

Аналітики CryptoQuant відзначили активізацію короткострокових інвесторів (STH), яка історично передувала сильним висхідним трендам.

«Різкий сплеск активності STH часто стає передумовою потужного ралі. Зараз ми спостерігаємо саме таку картину», — пояснив експерт під ніком DanCoinInvestor.

Крім того, автор CryptoQuant burak_kesmeci повідомив про значне зростання відкритого інтересу за ф’ючерсами на Binance — за 20 днів показник додав $2,2 млрд.

«Активність на ринку ф’ючерсів свідчить про збереження бичачого настрою та можливість подальшого зростання», — заявив аналітик.

Голова Tether пояснив відмову від реєстрації USDT за правилами MiCA

Генеральний директор Tether — емітента стейблкоїна USDT — Паоло Ардоіно публічно пояснив рішення компанії не проходити реєстрацію за новими європейськими правилами щодо криптоактивів (MiCA), назвавши їх «дуже небезпечними для стейблкоїнів». Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на виступ Ардоіно на конференції TOKEN2049 у Дубаї.

Керівник Tether заявив, що компанія не подаватиме заявку на відповідність MiCA для свого стейблкоїна USDT, що може призвести до його делістингу на біржах у ЄС.

«MiCA-ліцензія — це дуже небезпечно для стейблкоїнів, і ще більш небезпечно для малого й середнього банківського сектору в Європі. Я вирішив не подавати заявку, бо маю захистити понад 400 млн користувачів по всьому світу», — сказав він.

Однією з причин критики стала вимога MiCA зберігати 60% резервів стейблкоїнів у страхових депозитах у європейських банках, що, за словами Ардоіно, може спричинити їх банкрутство.

«Я люблю Європу, але, на жаль, Європейський центральний банк більше зацікавлений у просуванні цифрового євро як інструменту контролю за людьми», — зазначив Ардоіно.

Після запуску MiCA у грудні 2024 року кілька криптобірж, включаючи Coinbase і Crypto.com, вже видалили з лістингу USDT та інші стейблкоїни, що не відповідають регуляції.

Зазначимо, що капіталізація USDT перевищує $149 млрд, а експозиція Tether у державні облігації США сягнула $120 млрд.

ETF на базі Solana та Litecoin мають 90% шансів на запуск у 2025 році — Bloomberg

Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас оприлюднив нові прогнози щодо ймовірного схвалення спотових ETF на альткоїни у США.

За його оцінками, найбільші шанси на затвердження серед таких криптофондів мають ETF на Litecoin (LTC) та Solana (SOL) з ймовірністю для кожного з них на рівні 90%.

Інші монети, які, за його словами, мають високі шанси, включають:

Ripple (XRP) — 85%;

Hedera (HBAR) — 80%;

Dogecoin (DOGE) — 80%;

Cardano (ADA) — 75%;

Polkadot (DOT) — 75%;

Avalanche (AVAX) — 75%.

«Буду радий почути прямо від Пола Аткінса, але всі шанси виглядають доволі високими», — написав Балчунас, відповідаючи на обговорення щодо підходу Комісії з цінних паперів і бірж (​​SEC) США до криптоактивів, які працюють на різних моделях консенсусу, таких як Proof-of-Work, Proof-of-Stake та з елементами стейкінгу.

Очікується, що остаточні рішення щодо більшості заявок SEC ухвалить восени 2025 року.

В Ethereum запустять «нейтральний ролап» без токена та керівників

Незалежні розробники анонсували запуск Ethereum R1 — «нейтрального ролапу» без власного токена та централізованого управління.

Основна мета проєкту — повернення до фундаментальних цінностей Ethereum: децентралізації, відкритості та нейтральності.

Замість венчурного фінансування або продажу активів R1 повністю залежатиме від добровільних пожертв, що, за словами авторів, гарантує його нейтральність і відповідність інтересам екосистеми.

«Універсальні рішення другого рівня мають бути простими, взаємозамінними й вільними від централізованого контролю або ризикованого управління», — зазначили творці проєкту.

Ethereum R1 базується на технологічному стеці Surge від Nethermind та використовує відкритий код від Taiko. ДАО Taiko отримуватиме 1% базових комісій мережі до 2030 року або до повного спалювання всіх комісій.

Очікується, що Ethereum R1 відразу запрацює як ролап другої стадії — повністю децентралізована система під управлінням смартконтрактів.