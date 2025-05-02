До закриття міжбанку курс долара впав на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро зросло на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
2 травня 2025, 17:22
Курс валют на вечір 2 травня: долар на міжбанку подешевшав, а євро зросло
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Відкриття 2 травня
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Закриття 2 травня
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Зміни
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41,64/41,67
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41,60/41,65
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4/2
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47,15/47,18
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47,29/47,33
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14/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 46,95 грн, а продають за 47,58 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,52, євро — 47,25−47,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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