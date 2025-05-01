Син Трампа передбачив крах банків через криптовалюти

Син президента США Ерік Трамп на конференції Token2049 передбачив захід сонця великих банків через криптовалюти. Про це пише The Block .

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«Сучасні фінанси зламані», — підкреслив Трамп під час дискусії із засновником TRON Джастіном Саном та співзасновником World Liberty Financial (WLF) Заком Віткоффом.

Він згадав переслідування родини Трампів банками у минулі роки і заявив, що криптовалюти змусять фінансові інститути пошкодувати про це.

«Я вірю, що криптосвіт захопить великі банки. Я думаю, він залишить їх у пилюці», — додав він.

На його думку, банкам складно впроваджувати інновації, оскільки їхня бізнес-модель залежить від комісій. Трамп вважає, що без нововведень фінансові установи стануть непотрібними.

«Вони просто вимруть, тому що ви усуваєте їхню функцію. Це як стара плівка та фотоапарат», — заявив він.

Трамп додав, що криптоіндустрія розвивається у 100 разів швидше за банки.

«Ніщо не зробить мене щасливішим, ніж побачити їхнє падіння від рук тих самих людей, за якими вони полювали», — наголосив син президента.

Він також зазначив, що криптовалюти надають фінансову свободу та «дають світові рівні умови». За його словами, будь-яка людина зі смартфоном може отримати доступ до фінансів через цифрові активи, позбавляючись залежності перед урядами чи ненадійними валютами.