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1 травня 2025, 16:36

Син Трампа передбачив крах банків через криптовалюти

Син президента США Ерік Трамп на конференції Token2049 передбачив захід сонця великих банків через криптовалюти. Про це пише The Block.

Син президента США Ерік Трамп на конференції Token2049 передбачив захід сонця великих банків через криптовалюти.

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«Сучасні фінанси зламані», — підкреслив Трамп під час дискусії із засновником TRON Джастіном Саном та співзасновником World Liberty Financial (WLF) Заком Віткоффом.

Він згадав переслідування родини Трампів банками у минулі роки і заявив, що криптовалюти змусять фінансові інститути пошкодувати про це.

«Я вірю, що криптосвіт захопить великі банки. Я думаю, він залишить їх у пилюці», — додав він.

На його думку, банкам складно впроваджувати інновації, оскільки їхня бізнес-модель залежить від комісій. Трамп вважає, що без нововведень фінансові установи стануть непотрібними.

«Вони просто вимруть, тому що ви усуваєте їхню функцію. Це як стара плівка та фотоапарат», — заявив він.

Трамп додав, що криптоіндустрія розвивається у 100 разів швидше за банки.

«Ніщо не зробить мене щасливішим, ніж побачити їхнє падіння від рук тих самих людей, за якими вони полювали», — наголосив син президента.

Він також зазначив, що криптовалюти надають фінансову свободу та «дають світові рівні умови». За його словами, будь-яка людина зі смартфоном може отримати доступ до фінансів через цифрові активи, позбавляючись залежності перед урядами чи ненадійними валютами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
1 травня 2025, 17:52
#
Мінфін вміє відшукати експертів. Вчора знайшли експерта по ФОП який не знає розміру податків, сьогодні експерта по криптовалюті який криптовалюту бачив хіба що в новинах.
+
+15
bonv
bonv
1 травня 2025, 17:55
#
Такий же балабол як і татко.
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