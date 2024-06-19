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19 червня 2024, 14:45

Українці втрачають інтерес до валютних депозитів — Нацбанк

Через ослаблення лімітів на обмін валюти послуга обміну гривні на іноземну валюту з подальшим розміщенням на депозит перестала мати попит. Тож обсяги строкових депозитів населення в іноземній валюті зменшувалися, констатують у НБУ. Про це йдеться у червневому звіті про макроекономічну стабільність.

Через ослаблення лімітів на обмін валюти послуга обміну гривні на іноземну валюту з подальшим розміщенням на депозит перестала мати попит.

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Частка валютних коштів у клієнтських вкладах з початку поточного року коливається на рівні близько 32%, що є низьким показником за історичним порівнянням.

Банки й надалі активно не залучають валютні вклади, адже напрямки їхнього інвестування вкрай обмежені.

З огляду на високі ставки за активами в іноземній валюті, ситуативно банки заробляють додатковий дохід, розміщуючи ці кошти в низькоризикових інструментах: депозитах в іноземних банках та облігаціях інвестиційного класу. Однак у довшій перспективі очікуване зниження ключових ставок розвиненими країнами послабить ці можливості.

Тому банки й надалі не матимуть стимулів заохочувати клієнтів до вкладень у валюті, прогнозують у НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
19 червня 2024, 15:02
#
Банкам треба було:

1) ще більше робити махінацій з односторонньою пролонгацією валютних депозитів (аля помилкою системи/неуважністю клієнта),
2) ще більше видавати на руки клієнтам зношеної валюти, таку, щоб вони потім навіть в цьому ж банку продати не могли
3) ще більше не видавати клієнту кошти по закінченню депозиту під приводом: «потрібної кількості готівки немає в касі, приходьте через тиждень».


Тоді 100% ще більше людей «хотіли б» користуватися валютними депозитами :)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
19 червня 2024, 15:31
#
Не плачь и не фантазируй!
+
0
bonv
bonv
19 червня 2024, 15:32
#
Там проценти — плакати хочеться:))) Крипта рулить!
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