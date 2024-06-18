Два європейські банки в росії зупинили операції з валютою

Російські «дочки» двох європейських банків призупинили операції з валютою через санкції США проти Московської біржі, внаслідок яких російська економіка залишилася без біржових торгів доларом та євро . Про це пише Moscow Times.

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Що відомо

Про припинення валютних операцій оголосив банк «Інтеза» — дочірня структура італійської групи Intesa San Paolo. Банк, що входить до топ-50 у рф за розміром активів, з 13 червня призупинив конвертацію євро, а також перекази у цій валюті.



У банку — одному з останніх західних банків на російському ринку — запропонували клієнтам забрати валюту з рахунків.



Обмін безготівкової валюти припинив також ОТП Банк — дочка однойменної угорської банківської групи. У банку, який займає 28 місце за розміром активів і тримає на рахунках 37,4 млрд рублів вкладів фізосіб, клієнти можуть обміняти валюту лише готівкою у відділеннях.



Рішення було ухвалене «у зв'язку з санкційними обмеженнями на біржову інфраструктуру», повідомили у пресслужбі банку, додавши, що безготівкова конвертація стане доступною лише після «вирішення низки технічних питань, пов'язаних із зупинкою торгів доларами та євро на Мосбіржі».



Безготівкову конвертацію долара і євро з 14 червня також припинив БРР Банк, що належить «роснафті». 13 червня — першого дня без валютних торгів на біржі — операції з валютою також обмежували Кредит Європа банк («дочка» турецького Credit Europe bank), банк «Солідарність», банк «Центрокредит», Сургутнафтогазбанк.

Нагадаємо

Мінфін США в середу, 12 червня, оголосив про радикальне розширення фінансових санкцій проти росії, включивши до чорних списків Мосбіржу, Національного клірингового центру (НКЦ) та Національного розрахункового депозитарію.

З 13 червня біржа зупинила торги доларом США, євро та гонконгським доларом, а ЦБ почав встановлювати офіційні курси валют за даними позабіржового ринку.



Крім санкцій проти біржі, США внесли до SDN-list дочірні структури найбільших російських держбанків в Індії та Китаї: під санкції потрапили представництва «Сбера», ВЕБу, оборонного Промзв'язку банку та ВТБ.

Крім того, у рамках нового санкційного пакету американський Мінфін суттєво розширив поняття «ВПК росії», за угоди з яким банкам у всьому світі загрожують вторинні заходи аж до відключення від доларових платежів.