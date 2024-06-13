У Києві заборонять продавати сигарети в МАФах

Київська міська рада вирішила впродовж двох років суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів у них. За таке рішення депутати проголосували на засіданні 13 червня, повідомляє LIGA.net.

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Зараз у Києві налічується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

«74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі», — сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Він вважає, що це буде революційний для Києва проєкт.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко (Європейська солідарність).

«Просив би колег у додатку № 3 (про допустимі цільові призначення МАФів) прибрати слова „та підакцизних товарів (тютюнових виробів)“. Я вважаю, що не мають сигарети продаватись в кіосках», — сказав він.

Поправку Міщенка підтримав 71 депутат. Загалом рішення «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд» підтримали 82 депутати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні подорожчають цигарки через те, що Рада підтримала різке підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Законопроєктом пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016−2028 роках — ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.