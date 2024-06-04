В Україні подорожчають цигарки: Рада підтримала різке підвищення акцизів

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016−2028 роках — ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році — 5 млрд грн, у 2027 році — 9,3 млрд грн, у 2028 році — 13,8 млрд грн.