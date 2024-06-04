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4 червня 2024, 16:43

В Україні подорожчають цигарки: Рада підтримала різке підвищення акцизів

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби».
Фото:depositphotos

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За відповідний законопроєкт № 10190 у першому читанні проголосувало 249 народних депутатів.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєктом пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016−2028 роках — ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році — 5 млрд грн, у 2027 році — 9,3 млрд грн, у 2028 році — 13,8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 17:02
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Вспоминаю старый анекдот —
Проходит мужик домой и говорит -жена, слышала. водка подорожала?
Жена отвечает -Слава Богу, будешь меньше мить!
Муж — нет это ты будешь меньше есть!
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