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13 червня 2024, 15:10

У вітчизняному банку розповіли про роботу інноваційної послуги для бізнесу

Майже два місяці тому, наприкінці квітня, український Sense Bank першим на теренах України та Європи повідомив про запуск послуги онлайн відкриття поточного рахунку для юридичних осіб.

У фінустанові зазначають, що популярність сервісу постійно зростає. Так, за словами банкірів все більше нових клієнтів банку з числа юридичних осіб віддають перевагу онлайн сервісу.

Як зазначає керівниця департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова, успіх послуги обумовлений неабияким спрощенням традиційного, значно бюрократичнішого, процесу.

«Ми в першу чергу думали про наших клієнтів. Людина, яка займається бізнесом — надзвичайно зайнята особистість, тому втрачати цінний час на підготовку документів та фізичний візит до відділення банку — це неприпустима розкіш. Переважну більшість необхідної для банку інформації ми можемо отримати з різних реєстрів та баз даних, клієнту залишається тільки перевірити та доповнити анкетні дані, вкласти відсутні документи та підписати анкету-договір та дочекатись повідомлення від банку. Станом на сьогодні — це унікальний банківський продукт, який за своєю функціональністю націлений на максимально широкий сегмент клієнтів», — розповідає Яна Шумунова.

У банку кажуть, що попри зростаючу популярність послуги очікувати стовідсоткового переходу бізнесу до онлайн реєстрації банківських рахунків не варто.

«Завжди будуть клієнти, які з певних причин будуть обирати традиційний формат встановлення відносин з банком — продовжує пані Шумунова — та вже зараз статистика доволі надихаюча: протягом останнього тижня відсоток бажаючих скористатись цією послугою зріс до 38,5% від усіх рахунків, які кожного дня відкривають юридичні особи в Sense Bank».

Нагадаємо, що Sense Bank став партнером Фонду розвитку підприємництва. Установи підписали відповідний документ 6 червня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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