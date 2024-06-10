За травень українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою

Обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда. Про це свідчать дані Національного банку .

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Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися — $1,27 млрд.

Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.