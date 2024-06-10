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10 червня 2024, 16:06

За травень українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою

Обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда. Про це свідчать дані Національного банку.

Обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда.
Фото:depositphotos

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Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися — $1,27 млрд.

Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
zerotoler
zerotoler
10 червня 2024, 16:22
#
Потужно
+
+30
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
10 червня 2024, 16:46
#
Громадяни як бачимо сліпо вірять у світле майбутне єдиного марофону
+
+5
Alex2006
Alex2006
10 червня 2024, 16:54
#
Скоріше просто стали жертвами загону через низьку фінансову грамотність і невміння правильно рахувати фінансовий результат.
+
+5
Alex2006
Alex2006
10 червня 2024, 16:53
#
Добряче обмінки заробили на оленях :)
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