Дефіцит кадрів посилюється, а вакансій — тисячі (дослідження)

Кількість шукачів та їхня конкуренція за вакансії стрімко падають. Натомість роботодавці пропонують все більше вакансій і навіть не думають знижувати оберти. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

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Дефіцит кадрів

Панівним явищем на ринку праці у травні був дефіцит кадрів. Кандидатів стає все менше, разом з тим знижується конкуренція за вакансії.

Водночас роботодавці розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. І схоже на те, що літо 2024 року аж ніяк не стане «низьким сезоном».

Натомість пропозиції роботи від Сил оборони у травні зібрали на 10% більше відгуків, ніж у квітні. Такий приріст стався завдяки відгукам від чоловіків призовного віку. Можливо, це повʼязано із прийняттям і опублікуванням закону щодо мобілізації.

Де найбільший приріст вакансій

У травні роботодавці розмістили на Work.ua 113 016 пропозицій роботи, що на 2% більше, ніж у квітні. Тож вже третій місяць поспіль на ринку праці понад 100 000 вакансій, і другий місяць — рекордна кількість пропозицій роботи від початку повномасштабного вторгнення.

У травні найбільший приріст вакансій був у Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій (+3%), Сумській і Київській (+2%) області. Остання показала також найбільший приріст серед областей-лідерів за кількістю пропозицій роботи. А от в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях роботи стало більше лише на 1%. На Львівщині ж кількість вакансій навіть скоротилася менш як на 1%.

Роботодавці готуються до спекотного літнього сезону

У травні гілку першості за кількістю вакансій знову виборола категорія «Сфера обслуговування» — 21 092 (+3% до квітня). Але в цілому динаміка в категоріях з десятки лідерів нерівномірна: подекуди роботи поменшало.

«Робочі спеціальності, виробництво» — 19 271 вакансія, +1% до квітня;

«Продаж, закупівля» — 14 179, -2%;

«Роздрібна торгівля» — 13 628, +2%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 11 903, +3%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 11 297, +5%;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки» — 9 767, -0,5%;

«Транспорт, автобізнес» — 9 169, +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 775, +1%;

«Бухгалтерія, аудит» — 7 710, -0,2%.

Але лідером за приростом вакансій стала категорія «Охорона, безпека» завдяки вакансіям у Силах оборони.

Цікаво, що значний приріст вакансій у травні був у категорії «Управління персоналом, HR». Бачимо, що роботодавці шукають фахівців з найму напередодні літа, який традиційно вважається низьким сезоном на ринку праці. Імовірно, дефіцит кадрів змушує компанії не зупиняти процеси рекрутингу навіть влітку.

Примітно, що побільшало роботи й у категоріях «Сфера обслуговування»,

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм», «Будівництво, архітектура». Це характерно для літнього сезону.

Ще одна сезонна тенденція — збільшення кількості вакансій для студентів (+6% до квітня) і людей без досвіду (+4%).

Де найбільше зростання зарплат

У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці. Серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли (19 500 грн, +500 грн до квітня).

При докладнішому аналізі категорій і зараз бачимо коливання. Так, вже другий місяць поспіль зменшується середня зарплата у категорії «Страхування» (23 500 грн, -5%).

Водночас зростання маємо у таких категоріях:

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 40 000 грн, +10% до квітня;

«Охорона, безпека» — 37 500 грн, +7%;

«Будівництво, архітектура» — 25 000 грн, +6%;

«Дизайн, творчість» — 21 000 грн, +5%;

«Культура, музика, шоу-бізнес» — 21 000 грн, +5%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 21 500 грн, +5%;

«Продаж, закупівля» — 26 000 грн, +4%;

«Фінанси, банк» — 17 500 грн, +4%.

У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 000 грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).