Mastercard додасть нові сервіси для рахунків на базі відкритого банкінгу

Mastercard додасть нові рішення на основі відкритого банкінгу, які полегшать споживачам обслуговування платежів та рахунків. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Платіжна компанія запустила ці сервіси на своїй платформі Open Banking, щоб дозволити клієнтам автоматично перемикати свої прямі депозити та оновлювати регулярні платежі за рахунками. Ці процеси відбуватимуться при відкритті цифрового рахунку або при оновленні інформації на вже існуючому рахунку.

Завдяки єдиній інтеграції з Mastercard Open Banking клієнти та користувачі отримають доступ до повного набору послуг з відкриття рахунків, а також до рішень з фінансування, які доступні через Open Banking, нарахування заробітної плати та підключення до даних продавців або трейдерів.