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6 червня 2024, 15:15

Рада ратифікувала рамкову угоду для запуску Ukraine Facility

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility, укладену між Україною та ЄС загальним розміром 50 млрд євро. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility, укладену між Україною та ЄС загальним розміром 50 млрд євро.
Фото:kmu.gov.ua

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Що це значить

Угода офіційно запускає виконання Плану України та визначає механізми фінансової співпраці між Україною та ЄС.

«Рамкова угода, яка була ратифікована Парламентом, означає офіційний запуск реалізації Плану України для стійкої фінансової підтримки нашої держави. Передбачені процедури дозволять забезпечити координацію з Європейським Союзом для ефективного, прозорого та підзвітного використання фінансування, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зобов'язання України

Так, відповідно до Рамкової Угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом. Для цього будуть створені механізми для запобігання корупційним ризикам та посилена Інституційна спроможність в частині моніторингу та контролю.

Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції.

Свириденко додала, що невдовзі Україна та ЄС також укладуть Фінансову та Кредитну угоди, які дозволять залучити 1,89 млрд євро попереднього фінансування вже цього місяця й надалі отримувати регулярні виплати за виконання індикаторів Плану України.

Нагадаємо

22 травня міністр економіки України Юлія Свириденко та Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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