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6 червня 2024, 14:01

Більш ніж половина українців не відкладають гроші на «чорний день» — опитування

56% респондентів зазначили, що під час війни не мають можливості відкладати гроші на«чорний день». Серед тих, яким вдається заощадити, 53% зберігають гроші вдома в готівці. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

56% респондентів зазначили, що під час війни не мають можливості відкладати гроші на«чорний день».
Фото:depositphotos

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Який фінансовий стан українців

Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Водночас 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.

Відповіді на питання «Чи заощаджуєте ви під час війни?» розподілилися так:

  • Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 12%;
  • Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 32%;
  • Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги — 16%;
  • Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень — 21%;
  • Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 19%.

Де зберігають українці заощадження

Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома. Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток. У криптовалюті зберігають заощадження 2%.

Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.

  • Готівка вдома — 53%;
  • Рахунок у банку — 10%;
  • Депозит під відсоток у банку — 5%;
  • Криптовалюта — 2%;
  • Облігації чи інші цінні папери — 1%;
  • Цінні метали — 1%;
  • Тримаю в нерухомості — 1%;
  • Всього потроху — 14%;
  • Інше — 13%.

Методика дослідження

Анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+12
TAN72
TAN72
6 червня 2024, 14:18
#
А рассказывают что массово несут на депозит и ОВГЗ 😂
+
0
Три літри
Три літри
6 червня 2024, 14:36
#
Хіба меншість не може це робити?
+
0
Rubi0
Rubi0
6 червня 2024, 15:58
#
Еще и радуются в соседней ветке что россиянам запретили инвестировать через IB в акции сша
+
+42
BobKickass
BobKickass
6 червня 2024, 14:26
#
Були часи — відкладали, тепер тільки дістаємо =) Дякуючи козломордим тепер суцільний чорний день, щодня.
+
0
Abramon
Abramon
6 червня 2024, 15:02
#
Українці не відкладають і тут же ж «Готівка вдома — 53%» варто дописати «в валюті».
Українці не відкладають вони прибідняються — це національна особливість.
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