Більш ніж половина українців не відкладають гроші на «чорний день» — опитування

56% респондентів зазначили, що під час війни не мають можливості відкладати гроші на«чорний день». Серед тих, яким вдається заощадити, 53% зберігають гроші вдома в готівці. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

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Який фінансовий стан українців

Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Водночас 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.

Відповіді на питання «Чи заощаджуєте ви під час війни?» розподілилися так:

Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 12%;

Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 32%;

Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги — 16%;

Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень — 21%;

Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 19%.

Де зберігають українці заощадження

Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома. Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток. У криптовалюті зберігають заощадження 2%.

Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.

Готівка вдома — 53%;

Рахунок у банку — 10%;

Депозит під відсоток у банку — 5%;

Криптовалюта — 2%;

Облігації чи інші цінні папери — 1%;

Цінні метали — 1%;

Тримаю в нерухомості — 1%;

Всього потроху — 14%;

Інше — 13%.

Методика дослідження

Анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.