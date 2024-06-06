56% респондентів зазначили, що під час війни не мають можливості відкладати гроші на«чорний день». Серед тих, яким вдається заощадити, 53% зберігають гроші вдома в готівці. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.
Більш ніж половина українців не відкладають гроші на «чорний день» — опитування
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Який фінансовий стан українців
Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.
Відповіді на питання «Чи заощаджуєте ви під час війни?» розподілилися так:
- Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 12%;
- Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 32%;
- Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги — 16%;
- Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень — 21%;
- Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 19%.
Де зберігають українці заощадження
Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома. Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток. У криптовалюті зберігають заощадження 2%.
Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.
- Готівка вдома — 53%;
- Рахунок у банку — 10%;
- Депозит під відсоток у банку — 5%;
- Криптовалюта — 2%;
- Облігації чи інші цінні папери — 1%;
- Цінні метали — 1%;
- Тримаю в нерухомості — 1%;
- Всього потроху — 14%;
- Інше — 13%.
Методика дослідження
Анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Коментарі - 5
Українці не відкладають вони прибідняються — це національна особливість.