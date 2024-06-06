Роботу в Литві знайшли 32,4 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту з початку повномасштабного вторгнення з майже 86 тис. зареєстрованих у Міграційній службі Литви. Кого шукають на роботу у Литві, та які умови пропонують?
Безкоштовне житло та зарплата від €900: як Литва залучає українців на роботу
Згідно з даними Міграційна платформа EWL, Литва готова працевлаштувати ще більше українців. Причини: низький рівень безробіття та очікування зростання економіки країни на 1,6% цьогоріч.
Кількість вакансій з початком сезонних робіт у квітні для громадян України значно зросла. Наразі кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості становить майже 2 тис.
Що пропонують роботодавці
Литовські роботодавці пропонують українцям без знання мови і досвіду роботи працевлаштування на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості із зарплатою 900 євро чистим на старті (39,4 тис грн).
Потім за рахунок бонусів і премій зарплата зростає — на деяких вакансіях до 1300−1500 євро нетто (57−65,7 тис грн).
Також для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату. І часто це житло готельного типу у великих містах або передмістях, оскільки там розташовані підприємства", — каже Нестеренко.
Зазвичай литовські роботодавці надають перевагу тим, хто планує працювати більше ніж 3 місяці. Вони зацікавлені у тому, щоби громадяни України залишалися працювати протягом тривалого часу. Натомість є також і сезонні роботи на 1,5−2 місяці.
«Литовські роботодавці інколи проводять короткі телефонні розмови з кандидатами, де запитують про попередній досвід роботи для загального зрозуміння, де людина раніше працювала. Або можуть попросити записати відеопредставлення, в якому треба коротко розповісти про себе та попередній досвід», — розповідає Маргарита Нестеренко.
Для легалізації і роботи в Литві громадяни України мають отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на 1 рік з можливістю продовження. Його надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24.02.2022) перебував в Україні. Альтернативний варіант — гуманітарна віза, процедура отримання якої також нескладна.
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Хто потрібен Литві
«Литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців. Литва залишається однією з країн, де найлегше працевлаштуватися громадянам України. Це можна зробити за один день на основі тимчасового захисту або гуманітарної візи.», — каже керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.
Литва потребує працівників у багатьох галузях, зокрема у:
- виробництві,
- будівництві,
- охороні здоров’я,
- виробництві продуктів харчування
- сфері гостинності.
За словами Нестеренко, на підприємствах почали працевлаштовувати перекладачів для українських працівників та прописують робочі інструкції українською.
Серед вакансій, які зараз пропонують українцям:
- Працівник на завод з виробництва морозива із зарплатою від 900 євро чистими, обідами на роботі за 1,5 євро і можливістю пригощатися продукцією заводу.
- Працівник на пакування курятини. Зарплата — від 900 євро до 1200−1300 євро нетто за рахунок додаткових годин.
- Працівник рибзаводу з зарплатнею 1100 євро чистими за рахунок додаткових годин.
- Продукція сирних палочок із зарплатою 900 євро нетто.
- Повар у ресторані з мінімальним досвідом роботи і зарплатнею 1000−1400 євро нетто, житлом за рахунок роботодавця і харчуванням на роботі.
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