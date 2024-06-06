Безкоштовне житло та зарплата від €900: як Литва залучає українців на роботу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 червня 2024, 15:30

Безкоштовне житло та зарплата від €900: як Литва залучає українців на роботу

Роботу в Литві знайшли 32,4 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту з початку повномасштабного вторгнення з майже 86 тис. зареєстрованих у Міграційній службі Литви. Кого шукають на роботу у Литві, та які умови пропонують?

Роботу в Литві знайшли 32,4 тис.

Згідно з даними Міграційна платформа EWL, Литва готова працевлаштувати ще більше українців. Причини: низький рівень безробіття та очікування зростання економіки країни на 1,6% цьогоріч.

Кількість вакансій з початком сезонних робіт у квітні для громадян України значно зросла. Наразі кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості становить майже 2 тис.

Що пропонують роботодавці

Литовські роботодавці пропонують українцям без знання мови і досвіду роботи працевлаштування на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості із зарплатою 900 євро чистим на старті (39,4 тис грн).

Потім за рахунок бонусів і премій зарплата зростає — на деяких вакансіях до 1300−1500 євро нетто (57−65,7 тис грн).

Також для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату. І часто це житло готельного типу у великих містах або передмістях, оскільки там розташовані підприємства", — каже Нестеренко.

Зазвичай литовські роботодавці надають перевагу тим, хто планує працювати більше ніж 3 місяці. Вони зацікавлені у тому, щоби громадяни України залишалися працювати протягом тривалого часу. Натомість є також і сезонні роботи на 1,5−2 місяці.

«Литовські роботодавці інколи проводять короткі телефонні розмови з кандидатами, де запитують про попередній досвід роботи для загального зрозуміння, де людина раніше працювала. Або можуть попросити записати відеопредставлення, в якому треба коротко розповісти про себе та попередній досвід», — розповідає Маргарита Нестеренко.

Для легалізації і роботи в Литві громадяни України мають отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на 1 рік з можливістю продовження. Його надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24.02.2022) перебував в Україні. Альтернативний варіант — гуманітарна віза, процедура отримання якої також нескладна.

Читайте також: Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: яким був ринок праці у квітні

Хто потрібен Литві

«Литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців. Литва залишається однією з країн, де найлегше працевлаштуватися громадянам України. Це можна зробити за один день на основі тимчасового захисту або гуманітарної візи.», — каже керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Литва потребує працівників у багатьох галузях, зокрема у:

  • виробництві,
  • будівництві,
  • охороні здоров’я,
  • виробництві продуктів харчування
  • сфері гостинності.

За словами Нестеренко, на підприємствах почали працевлаштовувати перекладачів для українських працівників та прописують робочі інструкції українською.

Серед вакансій, які зараз пропонують українцям:

  • Працівник на завод з виробництва морозива із зарплатою від 900 євро чистими, обідами на роботі за 1,5 євро і можливістю пригощатися продукцією заводу.
  • Працівник на пакування курятини. Зарплата — від 900 євро до 1200−1300 євро нетто за рахунок додаткових годин.
  • Працівник рибзаводу з зарплатнею 1100 євро чистими за рахунок додаткових годин.
  • Продукція сирних палочок із зарплатою 900 євро нетто.
  • Повар у ресторані з мінімальним досвідом роботи і зарплатнею 1000−1400 євро нетто, житлом за рахунок роботодавця і харчуванням на роботі.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами