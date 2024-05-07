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7 травня 2024, 12:36

Рекордна кількість вакансій і антирекордна конкуренція: яким був ринок праці у квітні

Дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється. Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

Дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

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Як відновлюється ринок

Попри всі незгоди сьогодення, деякі сезонні тенденції залишаються незмінними. Наприклад, роботодавці активно готуються до туристичного сезону, а шукачі — напоготові відгукуватися на заманливі пропозиції літніх підробітків.

Рекордна кількість вакансій

У квітні роботодавці розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що попередній рекорд за цим показником був встановлений у вересні 2023 року, коли на ринку праці було 105 809 вакансій.

Де найбільше вакансій

У 14 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Ці області й далі тримають лідерство — тут бачимо найбільший приріст пропозицій роботи у квітні: Рівненська (+11%), Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська області (по +10%).

Зарплатне плато

У квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.

Така сама ситуація і в пʼяти областях-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати у Львівській (20 000 грн), Одеській (20 000 грн), Дніпропетровській (19 000 грн) і Харківській області (18 000 грн). На Київщині спостерігаємо мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.

Але в розрізі категорій все ж присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях у категоріях:

  • «Нерухомість» — 40 000 грн, +7% до березня;
  • «Транспорт, автобізнес» — 27 500 грн, +6%;
  • «Телекомунікації та зв'язок» — 22 000 грн, +5%;
  • «Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;
  • «Роздрібна торгівля» — 16 500 грн, +3%;
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 19 000 грн, +3%.

У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:

  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 36 500 грн, -9% до березня;
  • «Страхування» — 24 700 грн, -1%;
  • «Фінанси, банк» — 16 840 грн, -1%;
  • «Юриспруденція» — 19 500 грн, -1%.

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв'язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
potator
potator
7 травня 2024, 12:46
#
Отведи меня боже попасть на эти вакансии и на те что снизу статьи тоже
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0
YakovBoricov
YakovBoricov
7 травня 2024, 12:54
#
Людей дуже не вистачає . Наразі знайти людей стало важко і це факт. Я вже мовчу про якість спеціалістів … Майбутне взагалі незрозуміло… як і ким…
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+15
mantis05
mantis05
7 травня 2024, 13:45
#
Здравствуйте, у вас бронь есть к вакансии? Нет. До свидания.
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+15
Strain
Strain
7 травня 2024, 14:18
#
У меня знакомый занимается градостроительными работами. Говорит порвало трубу. Выехали раскопали. Подошёл военкомат всем работягам в яме выдал повестки. На следующий день никто на работу не вышел. Всё. Яма стоит. Труба отрезана. Работать некому.

Зеленский лучше бы думал как вернуть тех кто 2 года на курорте в Польше без звуков тревог и ракет. Вот они отдохнули, пополнили бюджет другой страны и пускай идут воюют.

После войны они как ни в чем ни бывало вернутся. Зеленый ну максимум штраф введет. И обновить данные в ТЦК. Но после войны на это уже плевать. Готов хоть сейчас штраф оплатить=)

А вообще ситуация патовая. Реально воевать никто идти не хочет и без загранотрядов не пойдет. Лучше пару лет в тюрьме с туберкулезом, но живым чем без конечностей никому не нужный инвалид (и это в лучшем случае).
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