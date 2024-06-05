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5 червня 2024, 16:05

Бюджетна математика: як Україні вдалося збільшити доходи

Попри скорочення грантів у бюджет від партнерів у 5 разів (на 180 млрд грн), доходи бюджету у річному вимірі зросли. За рахунок чого, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Попри скорочення грантів у бюджет від партнерів у 5 разів (на 180 млрд грн), доходи бюджету у річному вимірі зросли.

За даними Міністерства фінансів, у січні — травні 2024 року сума грантів (безоплатної міжнародної допомоги, яка зараховується до доходів державного бюджету) склала 44,7 млрд грн.

Проти аналогічного періоду минулого року, вона скоротилася у понад 5 разів, або на 180,6 млрд грн. Якщо за 5 місяців 2023 року гранти займали 31% (!) у доходах загального фонду держбюджету, то за 5 місяців 2024 року — тільки 6%.

Водночас доходи державного бюджету зросли рік до року. За 5 місяців доходи державного бюджету склали 1074,8 млрд грн (+13,8 млрд грн, або +1,3% до аналогічного періоду минулого року), в т. ч. доходи загального фонду — 775,4 млрд грн (+39,7 млрд грн, або на 5,4%).

Тобто ми не лише самостійно закрили достатньо великий розрив у доходах, викликаний зменшенням безоплатної міжнародної допомоги, а й забезпечили невелике, але зростання бюджетних доходів.

За рахунок чого це вдалося

По-перше, за рахунок попередніх заходів:

  • додаткового податку на прибуток банків,
  • перерозподілу військового ПДФО до держбюджету,
  • прискорення виплат частини прибутку і дивідендів держкомпаніями тощо.

По-друге, за рахунок детінізації, свідченням цього є значне зростання податкових платежів у річному вимірі у співставних умовах, а не за рахунок разових факторів, як підвищення ставки податку на прибуток для банків:

  • акциз +78,2% рік до року,
  • імпортний ПДВ +40,6%,
  • внутрішній ПДВ +59%.

Індикатив за податками за 5 місяців 2024 року перевиконано на понад 10% (+64 млрд грн), в т. ч. ДПС — на 11,3% (44,7 млрд грн), ДМС — 9,1% (+19,6 млрд грн).

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Неодноразово повторював, що тут є куди рухатися, але й не помічати кроків із детінізації є також невірним.

Це не питання сліпої віри, це не питання тиражування оціночних суджень «авторитетів» із соцмереж, а виключно математика і бюджетний аналіз.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+14
Sinteo
Sinteo
5 червня 2024, 16:17
#
На зв’язку головне гусещипадло країни 😂🤮
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
5 червня 2024, 16:23
#
Нєобучаємий знов виходить на зв’язок…
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