Попри скорочення грантів у бюджет від партнерів у 5 разів (на 180 млрд грн), доходи бюджету у річному вимірі зросли. За рахунок чого, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Бюджетна математика: як Україні вдалося збільшити доходи
За даними Міністерства фінансів, у січні — травні 2024 року сума грантів (безоплатної міжнародної допомоги, яка зараховується до доходів державного бюджету) склала 44,7 млрд грн.
Проти аналогічного періоду минулого року, вона скоротилася у понад 5 разів, або на 180,6 млрд грн. Якщо за 5 місяців 2023 року гранти займали 31% (!) у доходах загального фонду держбюджету, то за 5 місяців 2024 року — тільки 6%.
Водночас доходи державного бюджету зросли рік до року. За 5 місяців доходи державного бюджету склали 1074,8 млрд грн (+13,8 млрд грн, або +1,3% до аналогічного періоду минулого року),
Тобто ми не лише самостійно закрили достатньо великий розрив у доходах, викликаний зменшенням безоплатної міжнародної допомоги, а й забезпечили невелике, але зростання бюджетних доходів.
За рахунок чого це вдалося
По-перше, за рахунок попередніх заходів:
- додаткового податку на прибуток банків,
- перерозподілу військового ПДФО до держбюджету,
- прискорення виплат частини прибутку і дивідендів держкомпаніями тощо.
По-друге, за рахунок детінізації, свідченням цього є значне зростання податкових платежів у річному вимірі у співставних умовах, а не за рахунок разових факторів, як підвищення ставки податку на прибуток для банків:
- акциз +78,2% рік до року,
- імпортний ПДВ +40,6%,
- внутрішній ПДВ +59%.
Індикатив за податками за 5 місяців 2024 року перевиконано на понад 10% (+64 млрд грн),
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Неодноразово повторював, що тут є куди рухатися, але й не помічати кроків із детінізації є також невірним.
Це не питання сліпої віри, це не питання тиражування оціночних суджень «авторитетів» із соцмереж, а виключно математика і бюджетний аналіз.
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