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5 червня 2024, 16:13

Ефір обійшов біткоїн за волатильністю на 15%

Експерти аналітичної компанії QCP Capital вказують, що ефір випередив біткоїн за волатильністю на 15% і ринки зберігають бичачий настрій щодо ETH.

Експерти аналітичної компанії QCP Capital вказують, що ефір випередив біткоїн за волатильністю на 15% і ринки зберігають бичачий настрій щодо ETH.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПрогноз аналітиківНа думку аналітиків, у найближчій перспективі слід очікувати підвищення попиту на ефір на тлі схвалення спотових ETF-ETH у США.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз аналітиків

На думку аналітиків, у найближчій перспективі слід очікувати підвищення попиту на ефір на тлі схвалення спотових ETF-ETH у США.

У QCP Capital підкреслили, що розбіжність у волатильності почалася після 23 травня, коли Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила форми 19b-4 у заявках від емітентів ETF на ефір.

Експерти наголосили, що ринок демонструє позитивну динаміку, незважаючи на злом криптовалютної біржі DMM Bitcoin.

«Ще однією причиною постійного бичачого настрою є те, що спекулянти збільшують довгі позиції щодо інших основних криптовалют в очікуванні схвалення спотових біржових фондів у найближчому майбутньому», — додали фахівці.

У QCP Capital припускають, що за нинішніх тенденцій на крипторинці, ефір може продемонструвати позитивну динаміку і впритул наблизитися до позначки $4 000.

За даними платформи CoinGlass, за травень біткоїн зміцнив позиції на ринку і зріс у ціні на 11,0.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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