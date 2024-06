Ефір обійшов біткоїн за волатильністю на 15%

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На думку аналітиків, у найближчій перспективі слід очікувати підвищення попиту на ефір на тлі схвалення спотових ETF-ETH у США.

У QCP Capital підкреслили, що розбіжність у волатильності почалася після 23 травня, коли Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила форми 19b-4 у заявках від емітентів ETF на ефір.

Експерти наголосили, що ринок демонструє позитивну динаміку, незважаючи на злом криптовалютної біржі DMM Bitcoin.

«Ще однією причиною постійного бичачого настрою є те, що спекулянти збільшують довгі позиції щодо інших основних криптовалют в очікуванні схвалення спотових біржових фондів у найближчому майбутньому», — додали фахівці.

3/ Це bullishness is likely to continue as the market waits for the ETH spot ETF to usher in new demand. Options market certainly reflects this with ETH vols still trading 15% over BTC vols.