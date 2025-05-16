У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 5 копійок.
16 травня 2025, 10:27
Курс валют на 16 травня: долар та євро в банках подешевшали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,74 грн. Євро купують за 46,17 грн, а продають за 46,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 46,55−46,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,50−46,52 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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