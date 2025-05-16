Bitget Wallet подолав позначку в 80 мільйонів користувачів на тлі зростаючого попиту на самокастодіальні гаманці

Bitget Wallet — провідний некастодіальний криптогаманець — подолав рубіж у 80 мільйонів користувачів по всьому світу, відзначивши цим важливу віху на сьомому році своєї діяльності. Різке зростання кількості користувачів відображає глобальний зсув у бік самокастодіальних рішень на тлі зростаючого попиту на мобільні та багатофункціональні криптогаманці. У міру активізації ончейн-активності гаманці стають центральними платформами в розвиваючійся Web3-інфраструктурі завдяки поширенню стейблкоїнів, токенізації реальних активів і пом’якшенню регулювання.

З моменту заснування у 2018 році Bitget Wallet інтегрувався з тисячами dApp-додатків і мереж, обробив понад 250 мільйонів транзакцій і забезпечив сукупний обсяг операцій понад 12 мільярдів доларів. Гаманець еволюціонував від простого інструменту до повноцінного центру для всіх ончейн-операцій — від трейдингу та заробітку до оплати повсякденних товарів і послуг криптовалютою.

«Наша мета завжди полягала в тому, щоб зробити криптовалюту практичною та доступною для всіх», — зазначив Альвін Кан, операційний директор Bitget Wallet. «Ми створюємо простий та зручний продукт, який допомагає користувачам брати участь у Web3 на своїх умовах — від пошуку нових токенів до реальних оплат.»

Прийняття гаманця стимулюється комбінацією факторів: орієнтацією на мобільні пристрої, прагненням до контролю над власними активами та волатильністю ринку, яка спонукає користувачів до більшої автономії. Інтегрований підхід Bitget Wallet — поєднання трейдингу, управління активами та платежів — виявився особливо привабливим для роздрібних користувачів, які стикаються з фрагментованою інфраструктурою. Зростання за останній рік також підтримується сплеском ончейн-торгівельної активності, запуском нових платіжних функцій та глобальними кампаніями зі стимулювання. Серія оновлень продукту дозволила користувачам оперативно реагувати на ринкові можливості, а спрощені інтерфейси привабили нових користувачів як на ринках, що розвиваються, так і на зрілих ринках.

Останні оновлення ще більше зміцнили позиції Bitget Wallet як основного шлюзу до ончейн-екосистеми. Запуск Super DEX — агрегатора нового покоління, який охоплює понад 130 блокчейнів — покращив виконання угод завдяки глибокій ліквідності. Bitget Wallet Alpha став мобільною панеллю керування з сигналами по токенах у реальному часі та можливістю раннього входу в угоди, допомагаючи оперативно реагувати на тренди. У сфері платежів запуск функцій Shop with Crypto та інтеграція з PayFi дозволяють користувачам витрачати активи безпосередньо з гаманця, скорочуючи розрив між ончейн-цінністю та щоденним використанням. В умовах зростаючої активності гаманець також впровадив покращені заходи безпеки, включаючи захист від MEV за замовчуванням і інструменти виявлення EIP-7702, щоб забезпечити безпечну взаємодію в масштабах.

У свій сьомий рік Bitget Wallet відзначає досягнення нового рубежу глобальною кампанією, яка підкреслює еволюцію продукту в інтуїтивно зрозумілу та популярну платформу для самостійного зберігання активів. Компанія проведе зустрічі з спільнотою в ключових регіонах, організує онлайн-сесії з керівництвом і випустить звіт за підсумками року, щоб посилити взаємодію з користувачами та розширити глобальну присутність.

Додаткова інформація — у блозі Bitget Wallet.