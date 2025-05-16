До закриття міжбанку курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі.
16 травня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 16 квітня: долар трохи зріс на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 16 квітня
|
Закриття 16 квітня
|
Зміни
|
41,47/41,50
|
41,51/41,55
|
4/5
|
46,50/46,52
|
46,49/46,52
|
1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,74 грн. Євро купують за 46,20 грн, а продають за 46,83 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,43−41,50, євро — 46,60−46,75 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі