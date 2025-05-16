JPMorgan прогнозує більший потенціал зростання біткоїна порівняно із золотом у другій половині року

Інвестори купували золото та біткоїн як страховку від знецінення звичайних грошей. Завдяки цьому обидва активи зросли в ціні наприкінці минулого року. Але у 2025 році ця тенденція зупинилася і перетворилася на гру з нульовою сумою, де зростання одного активу відбувається за рахунок іншого, вважають аналітики JPMorgan, повідомляє The Block.

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Експерти зазначили, що з середини лютого до середини квітня золото зростало в ціні, тоді як біткоїн втрачав позиції. Проте протягом останніх трьох тижнів спостерігається зворотня ситуація — біткоїн дорожчає за рахунок золота.

«Загалом, ми очікуємо, що гра з нульовою сумою між золотом і біткоїном, яка спостерігається з початку року, триватиме до кінця року. Однак ми схиляємося до думки, що специфічні для криптовалют каталізатори створять більше можливостей для зростання біткоїна порівняно із золотом у другій половині року», — заявили аналітики JPMorgan на чолі з керуючим директором Ніколаосом Панігірцоглу.

З моменту досягнення піку 22 квітня ціна золота впала майже на 8%, тоді як біткоїн за той самий період зріс на 18%. Аналітики зазначають, що ця зміна також відображається у потоках інвестицій: протягом останніх трьох тижнів спостерігається відтік коштів з біржових фондів, орієнтованих на золото, та приплив у спотові біткойн- та криптофонди.

Дані ф'ючерсних контрактів демонструють аналогічну тенденцію — обсяги позицій у золоті зменшилися, а у ф'ючерсах на біткойн зросли. На початку цього року спостерігалася протилежна картина — золото зростало, тоді як біткоїн відставав, як і інші ризикові активи.

Аналітики стверджують, що нещодавнє зростання біткоїна не лише пов'язане зі зниженням ціни на золото, але й зумовлене специфічними для криптовалют факторами.

Компанії збільшують запаси біткоїнів

Такі компанії, як Strategy (раніше MicroStrategy) та Metaplanet, продовжують збільшувати свої запаси біткоїнів. Зокрема, Strategy вже виконала 60% цілі в межах так званого плану «21/21» і планує залучити ще $42 млрд до 2027 року, наголосили аналітики.

Зазначимо, що «21/21» компанії MicroStrategy полягає в залученні $42 млрд протягом трьох років для купівлі біткоїнів.

Біткоїн-резерви

Деякі штати США також починають додавати біткоїн до своїх резервів. Наприклад, Нью-Гемпшир тепер дозволяє інвестувати до 5% державних активів у біткоїн і золото.

Аризона створює резерв цифрових активів, що фінансуватиметься за рахунок винагород за стейкінг та аірдропів, і при цьому обіцяє не підвищувати податки.

«Оскільки цей список зростає, і інші штати США потенційно розглядають можливість додавання біткоїна до своїх стратегічних резервів, це може стати більш стійким позитивним каталізатором для BTC», — зазначили аналітики.

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Ринок криптодеривативів

Ринок криптовалютних деривативів також розвивається. Американські біржі придбали великі платформи:Coinbase купила Deribit,Kraken придбала NinjaTrader, а Gemini отримала ліцензію на надання послуг з деривативами по всій Європі.

Аналітики вважають, що ці події можуть заохотити більшу участь інституційних інвесторів у криптопросторі, оскільки регулювання підвищує довіру.

Загалом, завдяки зниженню цін на золото та цим специфічним для криптовалют факторам, аналітики JPMorgan прогнозують більший потенціал зростання біткоїна у другій половині року.

Зазначимо, що на момент написання новини ціна біткоїна становить близько $103 700.