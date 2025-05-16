Збирай крипту разом з друзями: три місяці винагород від OKX вже стартували

OKX , провідна криптобіржа та глобальний гравець у сфері ончейн-технологій, оголосила старт масштабної реферальної кампанії 14 травня. Протягом наступних 3 місяців, користувачі мають можливість отримувати необмежені винагороди за запрошення друзів на OKX , а нові реферали можуть отримати до 100 USDT. Крім того, усі учасники кампанії отримають шанс розділити між собою призовий пул у розмірі 1 BTC.

«Реферальний сезон» уже розпочався і триватиме до 14 серпня! Учасники кампанії можуть отримати необмежену кількість торгових бонусів за запрошених друзів (до повного розподілу призового пулу), а нові користувачі — винагороди до 100 USDT. Крім того, кожен, хто виконає умови кампанії, автоматично братиме участь у розподілі головного призу — 1 BTC, який буде поділений порівну між усіма кваліфікованими учасниками.

Як це працює:

Натисніть «Приєднатися» на сторінці кампанії.

Надішліть реферальне посилання або код своїм друзям із запрошенням зареєструватися на ОКХ.

Кожен запрошений вами друг отримає до 100 USDT після успішного виконання всіх умов, а ви — 10 USDT у вигляді торгового бонусу. Кількість запрошень не обмежена — чим більше друзів, тим більше бонусів.

Усі кваліфіковані запрошуючі та запрошені порівну розділять 1 BTC.

Щоб отримати до 100 USDT, кожен запрошений користувач має:

внести депозит від 50 USDT

укласти угоду на суму від 50 USDT

виконати ці умови протягом 14 днів після реєстрації.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX

OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.

OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.



Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши наш додаток або відвідавши сайт: okx.com.