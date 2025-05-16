OKX, провідна криптобіржа та глобальний гравець у сфері ончейн-технологій, оголосила старт масштабної реферальної кампанії 14 травня. Протягом наступних 3 місяців, користувачі мають можливість отримувати необмежені винагороди за запрошення друзів на OKX, а нові реферали можуть отримати до 100 USDT. Крім того, усі учасники кампанії отримають шанс розділити між собою призовий пул у розмірі 1 BTC.
Збирай крипту разом з друзями: три місяці винагород від OKX вже стартували
«Реферальний сезон» уже розпочався і триватиме до 14 серпня! Учасники кампанії можуть отримати необмежену кількість торгових бонусів за запрошених друзів (до повного розподілу призового пулу), а нові користувачі — винагороди до 100 USDT. Крім того, кожен, хто виконає умови кампанії, автоматично братиме участь у розподілі головного призу — 1 BTC, який буде поділений порівну між усіма кваліфікованими учасниками.
Як це працює:
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Натисніть «Приєднатися» на сторінці кампанії.
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Надішліть реферальне посилання або код своїм друзям із запрошенням зареєструватися на ОКХ.
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Кожен запрошений вами друг отримає до 100 USDT після успішного виконання всіх умов, а ви — 10 USDT у вигляді торгового бонусу. Кількість запрошень не обмежена — чим більше друзів, тим більше бонусів.
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Усі кваліфіковані запрошуючі та запрошені порівну розділять 1 BTC.
Щоб отримати до 100 USDT, кожен запрошений користувач має:
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внести депозит від 50 USDT
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укласти угоду на суму від 50 USDT
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виконати ці умови протягом 14 днів після реєстрації.
За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.
Про OKX
OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.
OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.
Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши наш додаток або відвідавши сайт: okx.com.
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