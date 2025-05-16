Великі угоди: за 2 дні з ADA виведено 4 млн$ і вкладено в цей токен, що стрімко зростає

На ринку відбулася надзвичайна фінансова зміна: великий інвестор вивів 4 мільйони доларів з Cardano ADA і вклав їх у токен, що стрімко зростає, всього за два дні. Цей значний крок привернув увагу спостерігачів ринку, викликавши цікавість щодо його наслідків. У статті розглядається, що це може означати для майбутнього ринку.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значну увагу інвесторів. На відміну від типових мемкойнів, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний найкращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час попереднього продажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна попереднього продажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 13 мільйонів доларів, і попередній продаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Переможці отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — за свою відданість вони отримують токен XYZ. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) нещодавно зазнав значних змін ціни. За останній тиждень ціна зросла на 15,18%, а за останній місяць — на 21,89%. Це свідчить про сильне короткострокове зростання. За шість місяців зміна ціни становить 9,32%, що свідчить про стабільні довгострокові показники.

Наразі ADA торгується в діапазоні від 0,68 до 0,89 долара, а найближчий опір знаходиться на рівні 0,97 долара. Пробиття цього рівня може призвести до наступного опору на рівні 1,17 долара, що потенційно означає зростання приблизно на 31% від поточної ціни. Найближча підтримка знаходиться на рівні 0,56 долара; якщо ціна впаде нижче цього рівня, вона може протестувати другу підтримку на рівні 0,36 долара.

Технічні індикатори вказують на можливі майбутні рухи. 10-денна проста ковзна середня становить 0,79 долара, що близько до 100-денної середньої 0,81 долара, що свідчить про стабільність цін. RSI становить 32,77, наближаючись до зони перепроданості, що може сигналізувати про майбутнє зростання цін. Низьке стохастичне значення 6,73 також вказує на перепроданість активу. Хоча рівень MACD є негативним (-0,0078), останні висхідні тенденції можуть змінити цей ведмежий імпульс.

Висновок

Значний перетік коштів з ADA в XYZ свідчить про зростання інтересу ринку до інноваційних токенів, таких як XYZ, особливо в умовах триваючого бичачого ринку.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse