Гроші за пошкоджене житло: у Києві стартує нова програма виплат

Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки столичних мешканців. Окрім 10 000 грн разової допомоги містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого. Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно з ухваленими змінами до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025−2027 роки передбачено такі види допомоги:

виплата одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 000 грн для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла;

виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги в розмірі 20 000 грн (на строк до 12 місяців) для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

Щомісячна допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката «єВідновлення».

Як отримати кошти

Для отримання коштів звертатись із заявами до Департаменту соціальної та ветеранської політики не потрібно — списки нададуть районні в місті Києві державні адміністрації.

«Виплати розпочнуть після затвердження відповідного порядку, про що буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна залучить від Світового банку $84 млн в межах проєкту HOPE на компенсації за пошкоджене житло.