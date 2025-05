Проти Coinbase подали два позови, FTX проведе другий раунд виплат: що нового

Проти Coinbase подали два позови на тлі витоку даних

Американська криптовалютна біржа Coinbase зіткнулася з двома колективними позовами на тлі заяви про витік даних користувачів. Компанію звинувачують у недбалості та приховуванні інформації від клієнтів. Про це повідомляє Incrypted.

Перший позов було подано до Окружного суду США в Північному окрузі Каліфорнії. Сторону постраждалих у ньому представляє компанія GB Law Group. Позивачі звинувачують компанію в тому, що вона не змогла забезпечити захист даних користувачів і не проінформувала їх одразу.

«У той час, як відповідач стверджує, що виявив витік даних ще 11 травня 2025 року, представник позивача і члени групи не знали про нього, поки не дізналися про це зі ЗМІ 15 травня 2025 року», — йдеться у позові.

Другий було подано до Окружного суду США у Південному окрузі Нью-Йорка. У цьому випадку компанію звинувачують у недбалості.

«За наявною інформацією і переконанням, Coinbase не змогла впровадити практики і системи для зниження ризиків, пов’язаних із недбалими (якщо не нерозсудливими) ІТ-практиками. Унаслідок цих невдач позивачі та члени групи зіткнулися з цілою низкою негативних наслідків, які супроводжують витоки даних такого масштабу і серйозності», — йдеться у позові.

Обидва позови передбачають відшкодування збитків.

Криптобіржа FTX проведе другий раунд виплат з 30 травня

Криптовалютна біржа FTX оголосила про те, що наступний раунд виплат компенсацій кредиторам стартує 30 травня 2025 року. Компанія розподілить понад $5 млрд.

Під другий раунд виплат підпадають чотири групи кредиторів. Вони отримають від 54% до 102% вартості їхніх депозитів залежно від категорії належності.

Біржа почне розподіляти компенсації 30 травня 2025 року. Процес може зайняти від одного до трьох робочих днів. Як і минулого разу, процедура протікатиме через двох постачальників послуг — BitGo і Kraken.

Cенатор США подав пропозицію щодо прийняття законопроєкту про стейблкоїни — FOX

Сенатор США від штату Південна Дакота і лідер більшості в Сенаті Джон Тун подав пропозицію щодо прийняття законопроєкту про стейблкоїни. Про це повідомляє журналістка Fox Business Елеонор Терретт.

За її словами, слухання щодо «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS) призначили на вечір 19 травня 2025 року.

У Bloomberg зазначили, що республіканці та демократи намагаються оперативно відновити роботу над законопроєктом щодо стейблкоїнів. Сенатор-республіканець Білл Гагерті, заявив, що міжпартійна робота над документом триває.

Він сподівається, що демократи підтримають законопроєкт до перерви на День пам’яті (26 травня), адже незабаром Сенат перейде до обговорення республіканського пакета податкових і бюджетних реформ, йдеться в повідомленні.

Розробнику Tornado Cash висунуть обвинувачення в США

Міністерство юстиції США планує висунути кримінальні обвинувачення проти співзасновника криптоміксера Tornado Cash Романа Шторма. Про це повідомляє Decrypt із посиланням на представника відомства.

Федеральні прокурори стверджують, що Шторм брав участь у змові з метою відмивання коштів, обходу санкцій США та ведення нелегального грошового бізнесу через Tornado Cash.

Судовий розгляд розпочнеться менш ніж за два місяці. За останніми документами, обвинувачення щодо порушення правил грошових переказів було частково зняте — прокуратура визнала, що ці пункти не відповідають федеральним нормам.

Справу Шторма розглядають попри нещодавню внутрішню вказівку Мін'юсту змінити підхід до криптоміксерів: тепер у фокусі — лише ті, хто використовує інструменти для злочинів, а не самі платформи.

Tornado Cash опинився під санкціями Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) у серпні 2022 року за роль у відмиванні понад $7 млрд. Зокрема, сервіс використовувала північнокорейська група Lazarus.

Іншого співзасновника Tornado Cash — Олексія Перцева — у 2022 році засудили до понад 5 років ув’язнення за відмивання $1,2 млрд. У лютому 2025 року його відпустили під електронний нагляд до розгляду апеляції.