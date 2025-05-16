Mastercard і MoonPay запускають глобальні платежі зі стейблкойнами

Компанії Mastercard і MoonPay уклали стратегічне партнерство для впровадження стейблкойнів у глобальну платіжну систему, дозволяючи підприємствам і фінтехам випускати картки Mastercard, прив’язані до балансів стейблкойнів. Про це пише пресслужба компаній.

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Механізм роботи

Нове рішення забезпечить конвертацію стейблкойнів у фіатну валюту під час оплати в понад 150 млн торгових точок, де приймають Mastercard. Для цього використають API-інфраструктуру компанії Iron, придбаної MoonPay у березні 2025 року, що також перетворить криптогаманці на цифрові банківські рахунки.

Переваги для бізнесу

Співпраця спрощує міжнародні перекази та дозволяє бізнесу виплачувати стейблкойни фрілансерам, підрядникам і творцям контенту, відкриваючи нові можливості для необанків і платіжних компаній.

Мережа MoonPay

MoonPay інтегрована з понад 500 криптоплатформами та охоплює понад 100 млн активних користувачів. Щомісяця 20 млн криптогаманців здійснюють транзакції зі стейблкойнами.