Через 30 днів Фонд гарантування зупинить виплати вкладникам банку «Аркада»

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Що відомо

Фонд інформує про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу АТ АКБ «Аркада» та початок процедури припинення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам АТ АКБ «Аркада».

«З моменту оприлюднення цього оголошення процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів, після чого ліквідаційний баланс АТ АКБ «Аркада» буде затверджено, а виплати вкладникам — припинено», — йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування закликають вкладників банку, які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів за гарантованою сумою.