Курс гривні зміцнюється після падіння до історичних мінімумів минулого тижня.
3 червня 2024, 16:49
Падіння гривні призупинилося: НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,48 за долар
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За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 4 червня, на рівні 40,4813 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 11 копійок — до 43,8939 грн за євро.
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Джерело: Мінфін
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