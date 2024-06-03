Падіння гривні призупинилося: НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,48 за долар

Курс гривні зміцнюється після падіння до історичних мінімумів минулого тижня.

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За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 4 червня, на рівні 40,4813 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 11 копійок — до 43,8939 грн за євро.

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