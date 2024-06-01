НБУ за тиждень продав рекордний обсяг валюти на міжбанку з початку року

Національний банк протягом тижня, з 27 по 31 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $10 млн і продав $1 091,10 млн. Чистий продаж валюти становив $1 081,10 млн проти $683,93 млн минулого тижня. Про це свідчать дані Нацбанку.

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $397,17 млн. Це рекордний обсяг з початку 2024 року. До цього НБУ більше продав валюту на початку жовтня 2023 року, тоді чистий продаж склав $1 151,69 млн.

З початку року НБУ на міжбанку: