ЄБРР підтримуватиме Україну до завершення війни, виділяючи по 1,5 мільярда євро щорічно

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з початку повномасштабного вторгнення профінансував проєкти в усіх секторах української економіки на суму 4 млрд євро і продовжить цю підтримку, доки ситуація не стабілізується. Після війни фінансування буде збільшено для відновлення країни. Про це заявила асоційований директор, старший банкір агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець, повідомляє Інтерфакс-Україна.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«З початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на суму 4 млрд євро, охопивши всі галузі економіки. Наше бачення полягає в тому, щоб підтримувати економіку на рівні близько 1,5 млрд євро щорічно під час війни, поки ситуація не зміниться», — зазначила Лебединець на конференції Grain Storage Forum у Києві у вівторок.

Вона висловила впевненість, що після війни потреби бізнесу у фінансуванні зростуть, оскільки виникне більше бажання інвестувати в розвиток та відновлювати зруйноване швидкими темпами.

Серед найпоширеніших запитів клієнтів банку з агросектору вона назвала розвиток рослинництва, тваринництва та біоенергетики.

Читайте також: ЄБРР прогнозує уповільнення зростання економіки України у цьому році

«Компанії дійсно обдумують та розраховують проєкти з розвитку біогазу та біоетанолу. Ми вже маємо приклади підтриманих проєктів в Україні. Крім того, багато хто планує переробляти більше продукції в Україні, створюючи додану вартість всередині країни», — розповіла Лебединець, додавши, що останнім часом збільшилися запити на розвиток борошномельних підприємств.

Вона також відзначила зростання запитів на розвиток бізнесу на заході України та відкриття структурних підрозділів за кордоном.

Страхування воєнних ризиків

За інформацією Лебединець, ЄБРР вже розробив низку механізмів для страхування воєнних ризиків для нових бізнесів та інвестицій.

Крім того, наприкінці 2024 року ЄБРР зможе запропонувати інструмент страхування товарів, що перебувають на зберіганні або пересуваються всередині України, де ризики значно вищі, ніж за межами держави, що воює.

«Це не дуже простий процес. Думаю, що до кінця року він має запрацювати», — підкреслила вона.